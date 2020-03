Le gouvernement et les banques ont intégré cette donnée, fut-elle empirique : les entreprises vont perdre entre deux et trois mois de recettes (lire par ailleurs les estimations de l’Insee). Pour freiner cette chute et éviter qu’elle entraîne la disparition du tissu entrepreneurial français, les banques de la Fédération bancaire française, en collaboration avec BPIFrance, ont lancé mercredi un dispositif permettant à l’État de garantir à 90%, 300 milliards d’euros de prêts soit près de 15 % du produit intérieur brut français. Pour donner l’échelle de ce déploiement exceptionnel, cela représente le tiers des crédits accordés aux entreprises en un an. BPIFrance, a développé en 72 heures la plateforme nécessaire à la gestion la plus fluide possible de ce crédit.

Un crédit garanti, égal à un trimestre d’activité

Le dispositif est simple : jusqu’au 31 décembre prochain, les entreprises de toute taille, quelle que soit la forme juridique (sociétés, commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique, à l’exception des sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement) pourront demander à leurs banques habituelles un prêt garanti à 90 % par l’État pour soutenir leur trésorerie qui pourra représenter jusqu’à trois mois de chiffre d’affaires 2019, ou deux années de masse salariale pour les entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 2019.

Aucun remboursement ne sera exigé la première année ; l’entreprise pourra choisir de rembourser en 2021 ou d’amortir le prêt sur une durée maximale de cinq ans à des taux avantageux. Les banques s’engagent à distribuer massivement, à prix coûtant, les prêts garantis par l’État pour soulager sans délai la trésorerie des entreprises et des professionnels.

Document source : Prêt garanti par l’État : quelles démarches pour en bénéficier ?