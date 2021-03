Prenez le patrimoine portuaire, ajoutez une pincée d’innovation numérique et quelques gouttes de développement durable. Tels étaient les ingrédients du Hackaviz Smart Port, un concours pour étudiants, organisé par la Métropole Aix-Marseille-Provence et le comité de pilotage du smart port, French Smart Port in Med. Un hackaton, plus précisément, à savoir un rassemblement de spécialistes d’un domaine (à l’origine, de la programmation informatique), qui travaillent en collaboratif sur une période courte, mais intense, à la création d’un projet innovant.

Du 4 décembre 2020 au 18 février 2021 se tenait l’hackathon « Hackaviz Smart Port » durant lequel tous les étudiants volontaires étaient invités à imaginer le « port du futur » au moyen de la data visualisation, une technique qui consiste à transformer des données brutes en contenus visuels (cartographie, graphiques, points, etc). Issus d’écoles de code, d’écoles ingénieurs, de design, de commerce ou encore d’Aix Marseille Université, les étudiants étaient répartis en huit équipes.

En jeu : 11 500 euros de prix financés par les sponsors référents en fonction des thématiques.

Les environnements logistiques et énergétiques du Port de Marseille

Tout au long du hackaton, des experts du numérique ont accompagnés les étudiants au moyen d’une plateforme numérique dédiée. L’objectif affiché du concours était de rendre visible la thématique de la donnée, intéresser les étudiants aux grands enjeux énergétiques et logistiques du port « d’aujourd’hui et de demain », explique la CCI métropolitaine Aix Marseille Provence.

À l’aide de données ouvertes (open data) et mise à disposition par les nombreux partenaires du hackathon, la mission était se concentrer sur les environnements logistiques et énergétiques du Port de Marseille autour de cinq défis. Deux mettaient à l’honneur l’énergie, deux s’intéressaient aux flux et le dernier avait pour seule indication « Smart Port 2050 ».