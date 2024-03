Tous les week-ends, une sélection de sorties et loisirs à Marseille, Aix-en Provence et ses alentours préparée par la rédaction de Gomet’. Go !

Babel music XP 2024



Le Babel Music XP est de retour pour sa deuxième édition, du 28 au 30 mars. Attirant plus de 2 000 professionnels de l’industrie musicale et du spectacle vivant venant du monde entier, cet événement propose un salon professionnel à La Friche ce vendredi et samedi en journée, réunissant des directeurs de salles, des organisateurs de festivals et d’autres acteurs clés.

En soirée, l’atmosphère professionnelle laisse place à la célébration, avec les performances de 35 groupes ou artistes venant des quatre coins du monde sélectionnés en amont par l’équipe du Babel Music XP. Ces prestations offrent une opportunité précieuse aux participants de se faire remarquer auprès des festivaliers et des programmateurs. Rock oriental, afro groove, électro-folk, DJ sets et bien d’autres, venez découvrir le meilleur des musiques d’ailleurs !

Du 28 au 30 mars 2024



Dock des Suds

12 Rue Urbain V

13002 Marseille



“La musique en partage” au Festival de Pâques d’Aix-en-Provence



La 11e édition du Festival de Pâques vient de débuter et va se poursuivre jusqu’au 7 avril. Près de 900 artistes seront au rendez-vous de cette édition exceptionnelle. Vous retrouverez notamment une série d’œuvres sacrées de Bach, Haendel et Beethoven, écouterez des orchestres internationaux et découvrirez les jeunes talents de demain.

Ce week-end profitez de représentations pour toute la famille, notamment des animations musicales gratuites en centre-ville.

“Le Maestro c’est vous !” Samedi 30 mars 15h30 – Place Richelme Aix-en-Provence

“Camerata en ville” Dimanche 31 mars 11h30 – Place de l’Hôtel de ville – Aix-en-Provence

“Grand concert pour tous les aixois” Dimanche 31 mars 1-h – Cathédrale Saint- Sauveur Aix-en-Provence

La Féria de Pâques d’Arles



La Féria de Pâques à Arles inaugure chaque année avec éclat la saison tauromachique en France. Du 29 mars au 1er avril 2024, les arènes et les rues de Arles seront le théâtre de quatre jours de célébrations intenses. La manifestation promet ainsi de conjuguer tradition et convivialité pour le plus grand plaisir des spectateurs et des participants venus parfois de loin pour profiter de cet évènement emblématique.

Au programme, une variété d’activités pour tous les passionnés ou curieux : présentation des toros, des expositions, courses traditionnelles camarguaises, ateliers pédagogiques et bien sûr, une bonne ambiance assurée par les animations musicales et DJ set.

Du 29 mars au 1er avril

Chasse aux œufs à l’Hôtel de Caumont



À l’occasion du week-end de Pâques, l’Hôtel de Caumont organise une chasse aux œufs qui saura ravir les enfants de 5 à 12 ans. Après une découverte du mythique hôtel particulier ponctué d’histoires de jeux et d’énigmes aux cotés d’une médiatrice culturelle, les enfants sont invités à fabriquer leur propre panier pour aller chasser les œufs ainsi qu’un œuf de Pâques. Et pour terminer la visite-atelier, place à la chasse aux oeufs !

Samedi 30 mars, dimanche 31 mars et lundi 1er avril 2024 à 10h, 14h et 16h



Hôtel de Caumont

Rue Goyrand

13100 Aix-en-Provence



Durée : 1h30 (chasse aux énigmes + atelier + chasse aux œufs)

Tarif : 15 €

Bike festival pour un week-end 100% vélo !



Ce week-end Le Bike Festival, rendez-vous incontournable des passionnés de vélo sur la Côte d’Azur est de retour pour sa troisième édition ! Une multitude d’activités en extérieur et sous le Chapiteau du Théâtre de la Mer vous attendent. Entre démonstrations de VTT freestyle spectaculaires, initiation au vélo avec un parcours d’obstacles, concerts en plein air, sensibilisation à la sécurité routière pour les enfants, randonnée cyclo ou encore tombola, ce week-end n’aura pas fini de vous épater ! En accès libre.

Du samedi 30 au dimanche 31 mars de 10h à 19h



Chapiteau du Théâtre de la Mer

Promenade A. Simon Lorière

83120 Sainte-Maxime

La grande chasse aux œufs du département



Le Département vous donne rendez-vous le lundi 1er avril au cœur du domaine de Roques-Hautes, sur le site de Sainte-Victoire, pour une grande chasse aux œufs de dinosaures, de 10h à 17h. Ateliers manuels, chasse aux trésors, activités culturelles, de nombreuses animations seront proposées lors de cette belle journée ludique et familiale.

*L’opération a été victime de son succès et les inscriptions à la chasse aux œufs sont clôturées. Mais la journée reste ouverte à tous ! N’hésitez pas à venir pour profiter du lieu et des nombreuses animations gratuites autour des dinosaures (fouilles, création de masque ou de fossile, pêche aux dinosaures…proposées aux enfants de 3 à 11 ans !

Lundi 1er avril de 10h à 17h



Domaine départemental de Roques-Hautes

Accès par le parking de l’Aurigon, à Beaurecueil