[Exposition] Cézanne rencontre Kandinsky aux carrières de Lumières

Ce week-end, direction les Baux-de-Provence, pour profiter de la fraîcheur des Carrières de Lumière, et découvrir au passage la nouvelle double-exposition qui met à l’honneur Paul Cézanne et Kandisky.

Les immenses murs de pierre serviront de toile pour projeter, tour à tour, les montagnes provençales façon impressionniste du peintre aixois, et les courbes abstraites et colorées de l’artiste russe. Et pour ceux qui ne peuvent pas faire le déplacement, l’exposition est également accessible en format numérique.

En plus de la peinture, les Carrières de Lumière mettront à l’honneur la musique ce week-end, avec deux soirées concerts « Mozart et les étoiles » prévues les 15 et 16 août, au cours desquelles l’astrophysicien Hubert Reeves et l’Ensemble Calliopée proposeront un spectacle conjuguant mélodies et images spectaculaires du cosmos projetées sur les parois des Carrières.

Cézanne, maître de la Provence / Vassily Kandinsky, l’odyssée de l’abstrait

Carrières de lumière, Route de Maillane, Les Baux-de-Provence

Jusqu’au 2 janvier 2022, sur réservation

Tarifs : 14€ (tarif plein), 13€ (tarif senior), 11,50€ (étudiants, demandeurs d’emploi, jeunes, enseignants), gratuit pour les moins de 7 ans.

Durée : 1h



Mozart sous les étoiles

Les 15 et 16 août, à partir de 21h (ouverture à 20h30)

Tarifs : 29€ (tarif plein), 19€ (tarif réduit 7-17 ans) et gratuit pour les moins de 7 ans

Prévoir un vêtement chaud

Le Café des Carrières sera ouvert pour la soirée

[Bonne adresse] La cabane des Amis sur la plage du Roucas

L’adresse idéale pour boire un verre sur la plage et profiter d’un magnifique coucher de soleil sur la mer … Cette année encore, la Cabane des amis vous offre le cadre idéal pour les soirées d’été. Sur place, bars et restauration sont assurés, à déguster assis sur une des nombreuses rabanes installées sur la plage. Et aux alentours de 22h, ambiance dancefloor garantie !

La Cabane des amis

67 promenade Georges Pompidou, 13008 Marseille

De 18h à 2h

Réservation en ligne conseillée

Pass sanitaire exigé

[Sortie] Faire du surf … en plein Vaucluse !

Surfer en pleines terres, c’est possible ! Le parc d’attraction Wave Island, situé à Monteux (84), organise ce samedi 14 août la 4e édition de son concours de surf, grâce à des vagues artificielles. Le concours est ouvert à tous, professionnels et amateurs, avec de nombreux lots à gagner; Bonus : les participants auront l’occasion de surfer sur Da Wave ,la plus grande vague artificielle du monde ! Et si vous ne vous sentez pas l’âme d’un surfer, le concours reste malgré tout ouvert aux spectateurs.

Wave Island

800 Allée de Beaulieu, 84170 Monteux

Compétition de 18h à 21h30

Inscriptions et renseignements au 06 32 64 79 58 ou sur surf@lesparcsdusud.net.

Tarif de participation : 30€

Entrée libre pour le public à partir de 17h30 autour des vagues uniquement

[Environnement] Opération ramassage avec Wings of the ocean à l’Estaque

À l’occasion inédite de son premier grand rassemblement, l’association Wings of the ocean organise une opération de collecte de déchets à l’Estaque, au nord de Marseille, dimanche 22 août, avec ses partenaires et l’ensemble de ses bénévoles. De 14h30 à 17h, nous accueillerons le public et nos partenaires, dans le respect

des normes sanitaires pour une dépollution suivie d’un tri et d’une caractérisation des déchets récoltés, en vue d’être revalorisés.

Collecte de déchets organisée par Wings of the ocean sur l’étang de Berre en juin 2021 (Crédit Gomet’/JYD)

Liens utiles :



> Le site officiel de l’association de Wings of the ocean

> Notre précédent article : Déchets plastiques : l’association Wings of the Ocean rejoint Groupe SOS

[Exposition] Jawlenski au musée Cantini

Plus qu’un mois pour profiter de l’exposition Jawlenski au Musée Cantini à Marseille (6e) ! Les visages envoûtants et stylisés de l’artiste russe seront exposées jusqu’au 26 septembre (lire notre article). Pourquoi ne pas mettre à profit ce week-end du 15 août pour la (re)découvrir ?

« Jawlenski, la promesse du visage » au musée Cantini

19 rue Grignan, 13006 Marseille

Entrée gratuite, ouverture de 9h à 18h

Ascenseur actuellement en panne

[Balade] Sillonner la Côte Bleue en randonnée ou en train

La remise en service du train de la Côte Bleue permet de se réapproprier cette partie du littoral sans recourir à la voiture. Niolon, Ensuès-La-Redonne, Carry-Le-Rouet … Autant de lieux superbes à découvrir à chaque arrêt, au départ de la gare Saint-Charles, et jusqu’à Miramas. L’occasion de profiter de superbes plages qui longent la côte : plage du Carro, plage du Verdon, plages de Sainte-Croix … Pour avoir un aperçu, notre vidéo ci-dessous.

Et si vous préférez la marche, nous vous suggérons le sentier de randonnée de la Côte Bleue, qui vous permettra de suivre le même parcours que le train, mais à pieds. Pour les plus aventureux, prévoir trois à quatre jours de marche pour faire l’intégralité du trajet ! Sinon, chaque départ et arrivée peut se faire à partir de l’une des gares entre L’Estaque et Miramas.

Train de la Côte Bleue

Horaires et tarifs sur le site de la SNCF



Le Grand sentier de randonnée de la Côte Bleue

Plus d’informations sur le site de l’Office de tourisme de Marseille