Afin de donner plus d’ampleur à ses actions de dépollution et de sensibilisation à l’écologie, l’association Wings of the Ocean, basée en Moselle (59), et Groupe SOS a annoncé le 26 mai avoir rejoint Groupe SOS, le leader européen de l’économie sociale et solidaire qui fédère plusieurs associations œuvrant en faveur de l’environnement, mais aussi de diverses problématiques sociétales (emploi, santé, culture, seniors, jeunesse). Cela doit également permettre à l’association de trouver plus facilement des fonds publics pour mener ses actions, explique Maud Martin, responsable communication de Wings of the Ocean.

Créée en 2018 par Julien Wosnitza et Sébastien Fau, l’association réalise des missions de dépollution sur les littoraux marins ou fluviaux, notamment dans l’étang de Berre où 15 bénévoles ont ramassé plus de deux tonnes de déchets depuis 2020. Durant cette année, les activités de l’association se sont développées, avec l’arrivée de deux nouveaux voiliers (en plus du chalutier Le Kraken, actuellement en mission aux Canaries), affrétés pour les missions sur l’étang de Berre et le littoral méditerranéen (le Saint-Amour à Berre-L’étang et l’Amadeus pour les actions entre Sète et Nice), un nombre croissant de bénévoles (450 dans toute la France) et trois antennes locales qui ont vu le jour à Lyon, à Paris et au Havre.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Wings of the ocean et nous voudrions démultiplier action en mer et côte », confie Marie Riondel, responsable régionale communication de Groupe SOS à Gomet’. « Les activités s’inscrivent dans l’objectif du Groupe SOS de faire progresser une société plus écologique, plus solidaire et plus durable, et des axes de développement ambitieux ont d’ores et déjà été identifiés, pour accroître et diversifier les actions de dépollutions » précise Groupe SOS. L’entreprise, créée par Jean-Marc Borello, dispose déjà de nombreux actifs dans la métropole Aix Marseille dont les chantiers d’insertion Acta Vista. Groupe SOS a également acquis Les marais de Vigueirat situés en Camargue.