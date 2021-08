Lors de l’extension du pass sanitaire le 9 août dernier, le gouvernement avait évoqué la possibilité d’ajouter dans le lot des lieux concernés les centres commerciaux de plus de 20 000 m², sous réserve d’une décision préfectorale.

C’est désormais chose faite dans les Bouches-du-Rhône, où la Préfecture vient d’annoncer, ce vendredi 13 août, l’obligation de présenter un pass sanitaire valide (lire notre article précédent avec les critères du pass sanitaire) pour entrer dans les centres commerciaux suivants :

– Carrefour La Pioline – Aix-en-Provence

– Casino Jas-de-Bouffan – Aix-en-Provence

– Centre commercial Auchan Barnéoud -Aubagne

– Terrasses du Port – Marseille

– Centre commercial Grand Littoral – Marseille

– Centre commercial La Valentine – Marseille

– Centre commercial Centre Bourse – Marseille

– Auchan Saint Loup – Marseille

– Leclerc Sormiou – Marseille

– Ikéa La Valentine – Marseille

– Centre commercial Prado – Marseille

– Centre commercial Auchan – Martigues

– Mc Arthur Glen – Miramas

– Avant-Cap – Plan-de-Campagne

– Carrefour- Grand Vitrolles

– Ikéa Vitrolles

« La situation sanitaire du département reste préoccupante. Les indicateurs y restent très élevés avec un taux d’incidence à 682 cas pour 100 000 habitants », justifie la Préfecture dans un communiqué annonçant cette extension du pass aux centres commerciaux de plus de 20 000 m². Elle rappelle par ailleurs que le port du masque est obligatoire en intérieur dans les lieux recevant du public et soumis au pass sanitaire, y compris les centres commerciaux. Le site du Gouvernement précise bien que cette situation ne doit pas entraver l’accès des biens et services dits de première nécessité ainsi qu’aux moyens de transport accessibles dans l’enceinte de ces magasins et centres.

Le virus est en forte progression dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, alors qu’il est stable dans les autres départements de la région Provence Alpes Côte d’Azur et observe même une décroissance dans les Alpes-Maritimes, selon l’Agence régionale de santé (ARS). Elle constate dans les Bouches-du-Rhône une explosion des hospitalisations, avec 340 personnes hospitalisées à cause du covid-19, dont 108 en une semaine. La vaccination, quant à elle, se poursuit avec 73,8% de la population en Paca qui a reçu au moins une dose de vaccin. Ce week-end sera malgré tout marqué par de nouvelles mobilisations contre le pass sanitaire, notamment à Marseille samedi.

