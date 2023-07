Une sélection de bonnes idées de sortie pour ce week-end des 22 et 23 juillet ! L’agenda estival de Gomet’ avec des propositions culturelles, sportives, culinaires est à retrouver dans notre dernier supplément Été & Vacances.

Fashion Folkore au Mucem !

De la culture populaire à la création artistique, de la tradition à l’objet d’art… L’exposition « Fashion folklore » propose un panorama des dialogues entre costume traditionnel et haute couture, depuis la structuration de celle-ci en secteur professionnel dans la deuxième moitié du XIXe siècle jusqu’aux productions les plus contemporaines. Plus de 300 pièces issues des fonds du Mucem et de collections françaises et étrangères sont présentées !

Mucem

Exposition du 12 juillet au 6 novembre 2023.

Ouvert tous les jours sauf le mardi.

Cooking festival à Forcalquier

Le bruit des marmites et des percussions… pour le plein de saveurs ! Le Cooksound Festival investit le couvent des Cordeliers de Forcalquier pour sa 12 édition avec des concerts dans les jardins, des ateliers de dessins et de quoi ravir les papilles avec des mets provençaux, cuisinés dans la tradition.

Couvent des Cordeliers

Boulevard des Martyrs 04300 Forcalquier

Du 20 au 22 juillet

Martha Wilson Invisible – Works on aging



Martha Wilson, 2014. Photo par Christopher Knowles.

Personnalité singulière dans l’histoire de l’art américain depuis le début des années 1970, Martha Wilson est l’une des premières artistes à faire usage de son corps, aux côtés de Hannah Wilke ou Eleanor Antin, pour questionner les représentations sociales du féminin au travers de ses performances, vidéos et photographies.

Le Frac Sud, Cité de l’art contemporain, consacre, une exposition d’envergure consacrée à Martha Wilson, figure pionnière et tutélaire des engagements féministes au travers de l’art. L’exposition retrace la trajectoire d’une carrière où l’enjeu reste la déconstruction des stéréotypes autour de la beauté féminine et d’un soi-disant idéal féminin, avec une problématique majeure : celle de l’âge et plus précisément la question de l’invisibilité de la femme de 70 ans, au travers un ensemble de photographies, vidéos de performances, livres et documents d’archives.

Frac Sud Cité de l’art contemporain

20 Boulevard De Dunkerque

13002 Marseille



Du 1er juillet au 4 février 2024, mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches.

Plein tarif : 5 €, tarif réduit : 2,50 €.

Opéra ouvert à tous à Marseille !

Depuis le 7 juillet, la Ville de Marseille propose avec L’Été Marseillais de nombreuses manifestations culturelles, sportives et éclectiques déclinées dans tous les quartiers de la ville. Dans ce cadre, l’Orchestre philharmonique de l’Opéra de Marseille s’invite sur le parvis de l’Opéra de Marseille samedi 22 juillet, pour un concert ouvert à tout le monde. Organisé dans le cadre de l’Été Marseillais, le concert propose un voyage dans les univers de Verdi avec La Traviatia, Georges Bizet dont Carmen ou encore Donizetti avec Don Pasquale.

Parvis de l’Opéra de Marseille

1er arrondissement de Marseille

Samedi 22 juillet – 21h

La tête dans les étoiles au Château Gassier

Vignoble du château Gassier. Source : site du château Gassier.

Une soirée dans les vignobles, loin de toute pollution lumineuse… pour observer le ciel ! Le Château Gassier vous invite observer le ciel de la vallée Sainte-Victoire grâce à des télescopes et lunettes d’observation pour une immersion totale dans les nuits d’été provençales !

La soirée sera animée par les Astronomes Amateurs Aixois de l’Observatoire de Vauvenargues.

Les foodtrucks Fumés mais pas que et Les pokés d’Auré vous offriront la possibilité de vous restaurer sur place en attendant la présentation, et un verre de bienvenue vous sera offert à votre arrivée.

Château Gassier

Chemin de la Colle

13114 PUYLOUBIER



À partir de 19h.

> S’inscrire

Midi festival à Hyères

Pop, rock, électro, hip-hop… le MIDI Festival revient pour sa 18e édition ce week-end toujours avec la même ambition : faire découvrir les artistes émergents de la scène européenne ! C’est dans le sublime cadre de la Presqu’Île de Giens, sur le site archéologique d’Olbia, face aux plages de l’Almanarre que se dérouleront les concerts du 21 au 23 juillet. Dimanche, c’est la fondation Carmignac, sur l’île de Porquerolles accueille des concerts supplémentaires.

Les festivaliers pourront même profiter d’une visite guidée du site d’Olbia avec leur pass à 11h le vendredi, samedi et dimanche.

Vendredi 21 et samedi 22 juillet – Concerts de 19h à 1h30 sur le site archéologique d’Olbia

Dimanche 23 juillet – Concert de 15h à 17h30 à la Fondation Carmignac (Île de Porquerolles)



Site archéologique d’Olbia

Route de l’Almanarre

83400 Hyères

