Agrosemens maison semencière engagée dans la promotion de l’agriculture biologique, basée à Rousset a présenté l’ouvrage, « Voyage en Terres de Semences » à l’occasion de la 3e édition des journées portes-ouvertes qui se déroulaient vendredi 22 septembre dans la ferme dirigée par Cyriaque Crosnier-Mangeat. Un livre produit à l’occasion des 20 ans d’Agrosemens et de sa contribution à l’agriculture biologique en France. L’ouvrage invite les lecteurs à explorer les terres fertiles de la France, mettant en lumière l’action de la maison pour la semence paysanne à travers 20 témoignages de paysans semenciers. Ces récits illustrés, offrent une variété de perspectives et d’expériences autour des valeurs partagées de passion, engagement, et respect, au cœur du vivant.

Cyriaque Crosnier-Mangeat (Crédit JYD/Gomet’)

Agrosemens est spécialisée dans les semences maraîchères agroécologiques certifiées 100 % biologiques. Depuis sa création, elle s’est engagée en tant que société à mission pour soutenir l’innovation agricole en France, en veillant à la protection de notre « maison commune », la Terre, et de ses habitants. Pour Cyriaque Crosnier-Mangeat., co-fondateur et président d’Agrosemens, Voyage en Terres de Semences a pour mission essentielle de donner la parole aux acteurs de « l’organisme agricole » et de « promouvoir un monde plus sain, équitable, et durable », basé sur le « bien commun ».

Présentation de l‘ouvrage “ Voyage en terres de semences “ publié sur le Facebook d‘Agrosemens (Crédit : Agrosemens)

L’agroforesterie au cœur des journées portes ouvertes

La présentation de l’ouvrage se déroulait lors de la 3e édition des journées portes ouvertes d’Agrosemens, qui mettait en avant la thématique de l’agroforesterie comme réponse aux agricultures de demain. Des ateliers pratiques ont permis d’explorer ce sujet en profondeur. Jean-Martin Fortier, partenaire d’Agrosemens et Fondateur de l’Institut jardinier-maraîcher au Québec, a partagé son modèle de micro-fermes intensives bio, un modèle qu’il déploie en France et en Europe.

22 septembre, Cyriaque et Judicaël Crosnier Mangeat lors de la journée porte ouverte à Agrosemens (Crédit VG)

Le regard sur l’agriculture biologique en 2023

Pierre Koffi Alanda, président de Bio de provence, a souligné l’importance cruciale de maintenir une agriculture biologique exigeante, surtout après un été une nouvelle fois marqué par des épisodes caniculaires. Les actions syndicales telles que la contestation des serres chauffées et des OGM sont au cœur des préoccupations de la filière. Les attentes vis-à-vis des pouvoirs publics pour soutenir la filière bio régionale ont également été évoquées, notamment le développement de la bio en restauration collective et le Plan bio régional.

Equipe de Bio de Provence, « E RÉSEAU Une Fédération Régionale, Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur 6 Associations Départementales : Agribio 04, Agribio 05, Agribio 06, Agribio 13, Agribiovar, Agribio 8 » selon le site internet de Bio de Provence (Crédit : Bio de Provence)

