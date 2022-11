« Bien vivre ensemble » telle est la devise d’Aix-Marseille Université cette année. La convivialité et la culture sont donc les priorités de la vie sur le campus, ce qui se reflète dans la programmation riche et variée. Nous vous présentons les temps forts des mois à venir.

Jeudi 10 novembre : soirée de clôture du festival de chanson française, « Barbara en scène(s) » !

Le jeudi 10 novembre à partir de 18h30, Aix-Marseille Université célèbre pour la deuxième édition du festival de chanson française, la grande chanteuse Barbara. Des expositions, conférences, lectures, ateliers et concerts rythmeront ce spectacle de musique et de poésie. La programmation complète est à retrouver ici.

Samedi 19 novembre : Le Souk des sciences, un lieu d’échanges de matière grise

Crédit DR

Jeux de logique, chimie des couleurs, cerveau géant, expérience au cœur de la Fourmilière, les étalages du Souk des sciences aiguisent la curiosité scientifique de toutes et tous et invitent à participer à des expériences étonnantes. De 10h00 à 18h30 de nombreux laboratoires et associations feront vivre ce marché dédié à la science. Plus d’informations à retrouver ici.

Jeudi 24 novembre : coups de cœur du festival Tous Courts

« Tous Courts », le festival international de courts métrages, organisé par l’association « Rencontres cinématographiques d’Aix-en-Provence » célèbre ses 40 ans en 2022 ! Retrouvez la séance Coups de Coeur au théâtre du Cube, le 24 novembre à 18h, au campus Schuman à Aix-en-Provence.

Jeudi 1er décembre : danse, film et théâtre au campus de nuit

Crédit DR

De 18h jusqu’à 2h du matin le théâtre du Cube ouvre ses portes au public pour projeter des films d’étudiants en cinéma et écritures documentaires et accueillera une création chorégraphique de la compagnie universitaire DANSE’AMU ainsi qu’une pièce de théâtre de Barbara Maïa : « mémoires d’un monde au-delà de l’abîme ».

Jeudi 8 décembre : soirée concert OSAMU & Co – Dvorak / Saint Saëns

Crédit DR

Depuis 2021, le Conservatoire National à Rayonnement Régional (CNRR) de Marseille-Pierre Barbizet et Aix-Marseille Université, s’associent en créant l’orchestre symphonique OSAMU & CO. Placée sous la direction du chef d’orchestre marseillais Sébastien Boin, la compagnie vous donne rendez-vous le 8 décembre à 20h au Conservatoire Darius Milhaud (Auditorium Campra) à Aix-en-Provence pour présenter un grand répertoire symphonique et de créations contemporaines.



La culture, pièce maîtresse d'Aix-Marseille Université

