« Aix-en-Provence, Aix-en-confiance » tel est le slogan qui s’affiche à partir d’aujourd’hui dans la Florence provençale. Et qui va progressivement se déployer dans les jours et semaines à venir. Une opération lancée par Signe des Temps, l’agence de communication de l’office de tourisme aixois, dont l’objectif est double. D’une part, soutenir les professionnels « durement affectés par la crise » et, d’autre part, rassurer les potentiels visiteurs à « ne pas se priver d’Aix-en-Provence ». « Nous voulions que chacun sache que nous serons prêts à accueillir, divertir, informer, enchanter tous les amoureux d’Aix et de son pays dont les atouts comptent parmi les plus exceptionnels », met en avant Michel Fraisset, directeur de l’office de tourisme d’Aix-en-Provence, dans un communiqué.

L’opération a vocation à être reprise par l’ensemble des professionnels du tourisme. Aussi bien les hébergeurs que les restaurateurs, musées, activités et sites touristiques, prestataires d’activités et tous types de commerces. Ils disposeront pour cela d’une série de supports de communication à emprunter à leur guise. Comme par exemple des messages d’accueil rappelant les gestes barrière : « On attend pour se faire la bise mais le cœur y est », « À 1,5m de toi, je ne vois que tes qualités ».

Les réseaux sociaux comme arme de séduction

Parmi les supports de l’opération, des pancarte mentionnant le slogan « Aix-en-Provence, Aix-en-confiance » © DR

L’office de tourisme aixois mise particulièrement sur l’utilisation de photos et de vidéos pour cette campagne. Des clichés de professionnels portant le message « Aix-en-Confiance » (voir photo ci-dessus) ou de personnalités affichant « Cet été mon cœur est à Aix-en-Provence » seront déployés. Ainsi que de courtes vidéos montrant les préparatifs de la réouverture des commerces. Une campagne de séduction va aussi être lancée sur les réseaux sociaux en recourant à de « beaux visuels inspirants » comme il est souvent légion sur ces plateformes.

La structure de promotion touristique compte aussi sur l’implication des visiteurs pour créer un « joli buzz ». Ils pourront ainsi se faire photographier dans un cadre sur lequel est inscrit « Un bel été à Aix-en-Provence » avant de le partager sur leurs propres réseaux sociaux. Sans oublier de mentionner le hashtag de circonstance : #AixenConfiance.

Une campagne locale qui s’inscrit dans l’élan régional

L’opération de séduction de l’office de tourisme d’Aix-en-Provence n’est pas la seule initiative au niveau local. La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur lance également la sienne dès cette semaine, en parallèle des annonces prévues par le Premier ministre, qui devraient avoir lieu ce jeudi 28 mai. Une campagne baptisée « On a tous besoin du sud », à laquelle l’office de tourisme aixois participe en parallèle de son initiative personnelle, qui repose sur des spots télé diffusés sur la plupart des chaînes nationales, des affiches en milieu urbain et dans les TER régionaux ainsi que des publicités dans les médias. Coût total de l’opération : 2,1 millions d’euros dans l’espoir d’attirer les Français de toutes les régions à passer leurs vacances et séjours sur le territoire provençal.

Les chiffres du tourisme à Aix-en-Provence



> 1,4 million de touristes par an

> Un chiffre d’affaires du secteur de 233 558 000 €

> Un chiffre d’affaires de 6,2 millions d’euros pour l’office de tourisme en 2018

> Environ 3500 emplois



Les chiffres du tourisme en région Paca

> 30 millions de touristes par an

> 19,8 milliards d’euros de recettes annuelles

> 118 000 emplois

