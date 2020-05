Les Français pourront partir en vacances cet été ! C’est du moins ce qu’a affirmé ce jeudi 14 mai le Premier ministre Edouard Philippe à l’occasion du comité interministériel sur le tourisme, une instance qui réunit les acteurs du tourisme français, les élus locaux, organisations syndicales et membres du gouvernement . Il y a présenté un plan de relance massif pour la filière touristique. Une aide de 18 milliards d’euros devrait en effet être injectée dans le secteur sous forme de diverses mesures économiques. Le tourisme a subi de plein fouet la crise liée au covid-19, comme l’expliquaient dans Gomet’ les directeurs respectifs des offices de tourisme de Marseille et d’Aix-en-Provence.

Oui, sous réserve de l’évolution de l’épidémie et de possibles restrictions localisées, les Français pourront partir en vacances en France en juillet et en août. pic.twitter.com/d8Wi2BcXLF — Edouard Philippe (@EPhilippePM) May 14, 2020

« L’année 2019 avait été une bonne année s’agissant de l’activité touristique avec près de 90 millions de voyageurs internationaux », a rappelé le Premier ministre. Mais 2020 aura été une année cauchemardesque pour les professionnels du secteur, complètement à l’arrêt. « Le tourisme fait probablement face à la pire épreuve de son histoire moderne, alors même que c’est l’un des fleurons de l’économie française ; son sauvetage est donc une priorité nationale », a ainsi déclaré Edouard Philippe. Une plateforme officielle a été mise à disposition des professionnels pour leur permettre d’identifier les aides auxquelles ils peuvent prétendre.

« L’essence même de ces métiers du tourisme est de rassembler dans un même temps, dans un même lieu. La maladie Covid-19 nous empêche encore de reprendre ces habitudes car nous voulons éviter le risque d’une deuxième vague», a regretté le Premier ministre. Par conséquent, les dates et les modalités de reprise des activités touristiques ne seront connues qu’à partir du 25 mai, comme l’a annoncé le Premier ministre.

Plusieurs mesures économiques pour aider le secteur à se relever

Un fonds de solidarité avait d’ores et déjà été mis en place pour certains types d’entreprises, pour leur permettre d’obtenir une aide allant jusqu’à 1500 euros. Lors de sa prise de parole, le Premier ministre a annoncé que ce fonds de solidarité serait maintenu jusqu’à la fin 2020. Par ailleurs, « son accès sera élargi à des entreprises de plus grande taille, qui ont jusqu’à 20 salariés et jusqu’à 2 millions de chiffre d’affaires ». En effet, jusqu’alors, cette aide ne concernait que les petites et micro-entreprises et indépendants. Le montant de l’aide sera également revu à la hausse, pouvant finalement aller jusqu’à 10 000 euros.

De plus, les dispositifs de prêts aux secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme seront renforcés, notamment avec la mise en place d’un « prêt garanti Etat saison», plus avantageux q’un prêt garanti Etat classique, avec un plafond qui pourra atteindre le montant du chiffre d’affaires des trois meilleurs mois de l’année précédente. L’enveloppe des prêts tourisme de BPI France passe également de 250 millions d’euros à 1 milliard d’euros.

Enfin, les banques se sont engagées à proposer aux entreprises du secteur un report des mensualités de tous leurs prêts sur douze mois.

Allègement des cotisations sociales et plan de relance

Les cotisations sociales patronales dues entre mars et juin seront exonérées pour les entreprises du secteur hôtellerie-restauration-tourisme, tant que la fermeture durera. Mais un crédit de cotisations de 20% des salaires versés depuis février devrait en plus être accordé aux entreprises. «Ces allègements de cotisations représentent au total plus de 2 milliards d’aides directes au secteur», a affirmé le chef du gouvernement. Actuellement, la quasi-totalité des entreprises du secteur touristique ont recours au chômage partiel. Ce recours au chômage partiel restera possible au moins jusqu’à fin septembre.

«Aider la trésorerie c’est important, mais il faut aussi permettre le redémarrage de l’investissement». Edouard Philippe a exposé sa stratégie de relance de l’investissement, qui consiste à insuffler 1,3 milliard d’euros au secteur. Une offre d’accompagnement sera proposée aux entreprises et collectivités locales au travers du dispositif France Tourisme Ingénierie. Le gouvernement souhaite également soutenir la demande en doublant le plafond d’utilisation des tickets restaurant et en faisant en sorte qu’ils soient utilisables le week-end. Cela permettrait également d’écouler les tickets restaurant qui n’ont pas pu être utilisés pendant la période du confinement.

Renaud Muselier réagit à l’annonce du plan tourisme

Renaud Muselier avec François de Canson le président de @CRT_RegionSud (Capture Twitter @RenaudMuselier).



Le comité interministériel sur le tourisme avait convié à sa table les différentes régions. Ainsi, la réaction du président des Régions de France, également président de la Région Sud, Renaud Muselier, ne s’est pas faite attendre, à la suite des annonces gouvernementales.

Les @Regionsdefrance sont invitées à la table du comité interministériel dédié au plan #tourisme national ! Un effort sans précédent,un calendrier clair et la différenciation sont indispensables pour ce secteur fondamental.

Avec @FdeCanson le Président du @CRT_RegionSud 👇 pic.twitter.com/BALzckZ4xO — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) May 14, 2020

Dans un communiqué, il «se félicite du plan massif annoncé par le gouvernement» et assure que «les Régions y prendront toute leur part». Il invite à respecter un «protocole sanitaire responsable» et s’appuie sur la responsabilité des élus locaux pour en assurer le respect. Le président de Région salue par ailleurs le fait d’avoir une «approche différenciée par Région». La Région Sud avait déjà mis en place des aides pour le secteur touristiques, notamment par la distribution de chèques-vacances aux salariés du secteur privé. Ce dispositif a été déployé dans les régions Sud et Grand-Est, pour inciter à la consommation.

«A travers les fonds régionaux déjà mis en place avec les collectivités locales et la Banque des Territoires, et des fonds d’investissement territoriaux adaptés qu’elles pourront rapidement déployer, les Régions renforceront les mesures de soutien et de consolidation pour aider le secteur à surmonter la crise», explique le communiqué.

Pour rappel, le secteur touristique génère près de deux millions emplois en France. Or, 95% des hôtels sont à ce jour fermés, d’où l’urgence pour les pouvoirs publics de relancer ce pan de l’économie.

Liens utiles :



> [Interview] Michel Fraisset (OT Aix) : inventer le tourisme de « l’après-épidémie »

> [Tourisme] Maxime Tissot : « La situation est catastrophique »

> La Région va distribuer des chèques vacances pour secourir le tourisme