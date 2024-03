Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Le passage le plus insolite et renommé d'Aix-en-Provence est principalement détenu par une société foncière privée, le groupe Sebban, ce qui suscite des inquiétudes. Acquis il y a trois ans pour une somme estimée entre 12 et 14 millions d'euros, en partenariat avec le Crédit Agricole et les descendants de Félicien Agard, le bâtisseur du…