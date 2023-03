1000 ordinateurs reconditionnés pour une soixantaine d’associations. Orange et le Ville de Marseille ont acté mardi 28 février un partenariat exemplaire en matière de numérique inclusif et circulaire. En effet, le partenariat entre l’opérateur télécom et la mairie vise à lutter contre la fracture numérique tout en favorisant l’économie circulaire.



Le matériel provient d’anciens équipements utilisés par les salariés d’Orange. Il est ainsi recyclé, reconditionné et distribué souligne France Heringer, la directrice Orange Grand Sud-Est aux côtés de Laurent Lhardit, adjoint au Maire de Marseille, en charge du dynamisme économique, de l’emploi et du tourisme durable. Tous deux ont remis des ordinateurs à l’association Médiance 13, à la Savine (15e arrondissement de Marseille).

Au total, 1 000 ordinateurs seront distribués à plus de 60 associations soulignent les deux partenaires. Chaque association sélectionnée recevra entre 10 et 30 ordinateurs (PC fixes, écrans 19 pouces, claviers et souris) selon ses besoins. La première distribution comprend 476 ordinateurs bénéficiant à 27 associations marseillaises précise la Ville dans un communiqué.

La listes des associations bénéficiaires au 28 février 2023



Accueil de Jour – Actions solidaires et culturelles inter-générationnelles – Association Départementale pour l’Emploi Intermédiaire – Agence de Développement de Formation d’Information et de Coordination – Arborescence – Association d’Aide aux Populations Précaires et Immigrées -Association de formation pour la Coopération et la Promotion professionnelle Méditerranéenne – Association familiale Saint Pierre Saint Paul – Association Malezi – Association pour le Développement des Relations Intercommunautaires Marseillaises – Centre Ressources Illettrisme de la région Provence Alpes Côte d’Azur – Centre Socio Culturel Endoume – Centre social Frais Vallon – Famille, Solidarité et Cultures – Centre d’accueil pour demandeurs d’asile Marseille – Hospitalité pour les Femmes – ICOM’Provence – La Caravelle – La Fabulerie – La Part Du Peuple – Laboratoire d’Intelligence Collective et Artificielle – Maison de la Jeune Fille – Jane Pannier – Médiance 13 – Reconnect – Union départementale des associations familiales 13 – Union des Diversités de Marseille – Urban Prod. Source Ville de Marseille