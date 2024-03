Depuis jeudi 29 février, une nouvelle voie de circulation relie le boulevard Baille à l’avenue du Prado. La fontaine Cantini n’est plus contournée par les automobilistes mais longée. « Le plan de circulation de la place et de ses abords revêt son visage définitif pour accompagner la métamorphose de ce quartier emblématique de la deuxième ville de France. Dès la fin de l’année, les Marseillais pourront profiter de larges espaces piétons mais également d’un double alignement d’arbres offrant plus d’ombre et de confort », se félicite Martine Vassal, la présidente de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence maître d’ouvrage des travaux qui transforment la place à la faveur du chantier d’extension de la ligne 3 du tramway.

La grande fontaine Cantini de la place Castellane (ici le 2 mars 2024) est désormais longée pour rejoindre ou venir du boulevard Baille (crédit AB/Gomet’)

Des travaux qui se poursuivent pour aménager les futurs quais de la station du tramway. Un point info travaux est également mis en place à l’angle du boulevard Baille et de l’avenue de Toulon pour répondre aux questions des habitants. La mise en service est prévue l’année prochaine.

Plan de la Place Castellane après l’adoption du plan de circulation (crédit photo : Métropole Aix-Marseille Provence)

