C’est dans la permanence de La France Insoumise (LFI), rue Louis Astouin (2e), que nous reçoit Manuel Bompard, jeudi 23 février. Le discret ex-directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon a indéniablement su se faire une place en politique. Élu député de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône en juin dernier, il porte à l’Assemblée nationale la voix des 1er, 2e et 3e arrondissements de Marseille – des quartiers extrêmement paupérisés. En janvier 2023, après l’affaire Adrien Quatennens – accusé de violences conjugales, il est d’ailleurs immédiatement désigné comme le coordinateur de LFI.



Au niveau local aussi, le député porte ses combats, comme la légalisation du cannabis, la suspension de la zone à faibles émissions (ZFE), ou encore la lutte contre la stigmatisation. Malgré quelques apparitions dans les cortèges marseillais, notamment lors des manifestations contre la réforme des retraites, le député accusé de parachutage est loin d’être aussi remuant dans les médias que son prédécesseur. Gomet’ a voulu en savoir plus sur ses engagements et sa position concernant les grands projets marseillais.

Vous avez été élu lors des élections législatives de juin 2022. Quel bilan tirez-vous de ces huit premiers mois en tant que député ? Sur quels sujets avez-vous travaillé ?

Manuel Bompard : J’espère surtout que les électeurs sont satisfaits. j’ai l’impression de faire le boulot. Ces huit derniers mois ont été chargés : les dossiers sont surtout nationaux, mais toujours avec une résonnance locale. Le début de mandat a été marqué par les débats sur la loi relative au pouvoir d’achat, puis le budget, et maintenant les retraites.

À côté de mon travail à l’Assemblée, j’enchaîne les rendez-vous institutionnels en circonscription toutes les semaines pour évoquer des problématiques locales telles que le trafic de drogue.

« Je soutiens la légalisation du cannabis. » Manuel Bompard

Nous avons également lancé une pétition contre la zone à faibles émissions (ZFE). Enfin, je soutiens la légalisation du cannabis pour contrer la problématique du trafic de drogue. La France est le pays le plus strict en termes de stupéfiants. Il faut, à mon sens, l’autoriser en l’intégrant dans une politique plus globale de santé publique.

Pendant la campagne, il vous a été reproché d’avoir été « parachuté » depuis Paris. Que répondez-vous à ces attaques ?

M.B. : Il faut garder en tête que le rôle d’un député se joue au niveau national. Si je n’était jamais à l’Assemblée, et toujours en circonscription, on me reprocherait de ne pas voter ! Mais aujourd’hui, j’habite Marseille. Et je pense que mon score lors du second tour des législatives (73% dans la 4e circonscription, ndlr) parle de lui-même.

Manuel Bompard et les deux autres députés Nupes, Sébastien Delogu (à gauche, député de la 7e circonscription) et Hendrik Davi (à droite, député de la 5e circonscription) autour de Jean-Luc Mélenchon, à l’occasion de la mobilisation du 31 janvier contre la réforme des retraites à Marseille (crédit : JRG / Gomet’)

Justement, vous avez été élu avec une forte majorité des voix dans une circonscription où vous succédiez à Jean-Luc Mélenchon. Comment expliquez-vous la fidélité de la 4e circonscription à la France Insoumise ?

M.B. : Le travail de Jean-Luc Mélenchon est entré en résonance avec les besoins des habitants. Il s’agit d’une des circonscriptions les plus pauvres de France. Les gens qui y vivent cherchent des politiques pour les défendre. C’est pourquoi ils sont attachés à un programme d’égalité sociale.

Quelles sont vos relations avec la municipalité marseillaise ?

M.B. : Nous entretenons de bonnes relations et travaillons en bonne intelligence. Nous ne sommes pas forcément d’accord sur tout, mais il y a en tout cas une volonté de ne pas exacerber ces désaccords.

« Nous entretenons de bonnes relations avec la mairie de Marseille. » Manuel Bompard

J’ai fréquemment des rendez-vous avec plusieurs élus de la majorité pour évoquer des sujets locaux : par exemple avec l’adjointe aux mobilités Audrey Gatian concernant la ZFE. Le maire de Marseille Benoît Payan était présent lors des vœux des députés de la Nupes, en janvier. Je les sollicite lorsqu’il y a des dossiers municipaux sur lesquels je suis susceptible d’être interpellé.



Et réciproquement, je joue un rôle de relais auprès d’eux pour les sujets nationaux qui intéressent directement la mairie de Marseille. Comme c’est le cas des discussions sur les métropoles, qui ont été mises au second plan par la réforme des retraites. J’essaye de porter la parole des Marseillais sur ces sujets là.

Le candidat Manuel Bompard (LFI – Nupes) (Crédit : Twitter @BastienParisot)

Que pensez-vous de l’accord conclu entre la Métropole et la Ville de Marseille sur la gestion de la voirie et des déchets ?

M.B : Je soutiens la volonté de la Ville de Marseille de vouloir réagir face à quelque chose d’injuste. Je pense que la Métropole aujourd’hui est devenue un outil trop politique. Il y a un micmac de compétences qui ne permet pas un fonctionnement efficace et crée de la confrontation politique. D’un point de vue démocratique, ce n’est pas normal, car ce ne sont pas les électeurs qui élisent directement les conseillers métropolitains.



Ce n’est pas qu’une question de scrutin : il faut aussi une réflexion sur le mode d’organisation. L’échelon intercommunal ne doit pas se substituer à l’échelon communal.

La Métropole est devenue un outil trop politique. Manuel Bompard

Pour ce qui est de l’accord avec la mairie, nous verrons bien ce que cela donne. Je me mets cependant à la place des Marseillais, qui ne savent plus à qui s’adresser. Il faudra assurer une lisibilité pour qu’ils ne soient pas baladés d’une institution à une autre.

Le conseil métropolitain a adopté son budget 2023 (crédit : JRG / Gomet’)

Quelle est votre position sur le plan Marseille en grand, annoncé par le Président de la République en septembre 2021 ? Le 3e arrondissement, dans votre circonscription, est notamment très concerné par les projets en lien avec le cinéma.

M.B : Personne ne peut être opposé à ces moyens supplémentaires donnés à Marseille, qui accuse un retard de développement très important. Ce que je déplore, c’est qu’il y ait beaucoup d’effets d’annonce. J’attends de voir le développement de fonds réels, car pour l’instant, une grande partie de l’argent accordé à Marseille est constituée d’avances remboursables.



Je ne voudrais pas non plus qu’en échange du déblocage des fonds, la contrepartie soit de multiplier les expérimentations. Les Marseillais ne sont pas des cobayes ! Si les écoles laboratoires sont si bien, pourquoi ne pas les faire à Neuilly ?

Écoles laboratoires : « Les Marseillais ne sont pas des cobayes ! » Manuel Bompard

Idem sur le plan de la culture et des projets en lien avec le cinéma. C’est très bien, mais il faudra s’assurer que les habitants en profitent, et que cela génère de l’emploi. Ce n’est pas négatif, mais je dis simplement qu’il faut faire attention aux grands projets qui paraissent spectaculaires.

Je suis également sceptique sur les projets de développement urbanistique comme le débordement d’Euromed sur le 3e arrondissement. Il faut voir quel est l’impact concret sur les habitants. Si le loyer est doublé et qu’ils doivent partir, je ne suis pas d’accord. Je suis pour la rénovation urbaine, mais il faut des garanties et des chartes de relogement. De façon général, il s’agit plus de points d’attention que de points de désaccord.

Emmanuel Macron a sa sortie de l’école Menpenti le 2 juin (Crédit : MG/Gomet’)

Quid du développement des transports, et notamment de l’hypothèse d’un tramway vers la Belle-de-mai ?

M.B : Je dis oui, et au plus vite, mais pas au détriment d’un tram vers les quartiers Nord. Là encore, il y a beaucoup de financements en trompe l’oeil avec des garanties d’emprunt. C’est une priorité politique nationale et pas seulement locale.

Vous avez lancé une pétition contre la zone à faibles émissions. Pourquoi ?

M.B : La ZFE, telle qu’elle est pensée aujourd’hui, est inacceptable. Ce n’est pas que je sois contre la baisse de la pollution liée à la circulation automobile. Je suis pour la suspension de la ZFE, tant qu’un certain nombre de conditions ne sont pas réunies, à savoir l’accès à des transports en commun de qualité et pas cher, ainsi qu’un accompagnement des personnes qui sont obligées d’utiliser leur voiture, mais n’ont pas les moyens d’en changer.



Tant que nous n’avons pas ça, la ZFE est une bombe sociale. Et je regrette que l’on n’ait pas a minima exclu le 3e arrondissement de ce dispositif. Le seul dispositif proposé par la collectivité (la Métropole, ndlr) est un abonnement gratuit de six mois aux transports en commun. Allez prendre le bus à la Belle-de-mai, et vous comprendrez qu’une telle proposition est complètement déconnectée de la réalité.

La ZFE est une bombe sociale. Manuel Bompard

D’ailleurs, cette mise en place est totalement absurde. La ZFE est censée être en vigueur depuis le 1er septembre alors qu’il n’y a aucun panneau, aucune information, ni aucune verbalisation. La Métropole elle-même a demandé à ne pas verbaliser !



Si vous allez faire un tour dans le quartier, les gens ne sont pas au courant qu’ils ne pourront bientôt plus rouler parce que leur voiture est trop vieille. Or, une loi est faite pour être appliquée donc le mieux est de ne pas faire cette loi. Personnellement, je me bats à l’échelle nationale pour faire en sorte que cette ZFE soit suspendue.

La vignette Crit’Air est obligatoire pour circuler dans la ZFE-m (crédit : Rémi Liogier)

La réforme des retraites arrive ce mardi 28 février au Sénat. Comment comptez-vous bloquer son adoption alors qu’il n’y a aucun élu Nupes au Sénat ?

M.B : La réforme est largement rejetée par la population et, à côté, le gouvernement fait la sourde oreille. Moi, je considère que notre responsabilité est de résister. A l’Assemblée nationale, notre objectif était que le texte ne soit pas adopté en dix jours, comme le gouvernement le souhaitait initialement. Pour cela, nous avons usé du seul outil constitutionnel à notre disposition : le droit d’amendement;



En l’occurrence, le texte n’a pas été adopté, et je considère que c’est une défaite pour le gouvernement. Il part tout de même au Sénat où, il est vrai, nous n’avons pas de groupe LFI. Mais il y a des sénateurs d’autres composantes de la Nupes, et j’espère qu’ils feront le nécessaire pour que le texte ne soit pas voté hâtivement.

« Il faut que la grève du 7 mars soit massive.» Manuel Bompard

Il faut aussi que la grève du 7 mars soit massive. Nous sommes face à un gouvernement qui n’écoute pas les manifestants. Donc il ne faut pas qu’il s’étonne si les gens passent à une étape plus dure, qui est le blocage du pays.

La mobilisation contre la réforme des retraites le 31 janvier dernier à Marseille (crédit : JRG / Gomet’)

Comment gérez-vous votre rôle de député et les tensions internes au sein des rangs de LFI, en tant que coordinateur du mouvement ?

M.B : Je travaille beaucoup pour concilier ces fonctions. Comme toujours, lorsqu’on réorganise les choses, il peut y avoir des gens qui sont un peu frustrés. J’essaye de faire en sorte que tout le monde ait sa place, et pour cela il faut que les anciens comprennent qu’il faut céder la place aux nouveaux aussi. Ce ne peut pas être toujours les mêmes personnes qui sont partout.



Le bilan de ce qu’il s’est passé ces dernières années, le fait de passer de 17 députés à 75, est aussi la preuve que nous sommes capables de travailler ensemble. Ceux qui mettent à mal cette cohésion, mettent aussi à mal ceux que nous défendons.

Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise (crédit : JRG Gomet’)

Le congrès du Parti socialiste (PS) à Marseille en janvier a mis en avant les difficultés de ce parti. Comment voyez-vous l’évolution de la Nupes dans ce contexte ?

M.B. : Il est vrai que leur congrès a été tendu, mais la conclusion en a tout de même été la confirmation de l’orientation donnée par Olivier Faure, qui s’inscrit dans la ligne de la Nupes. Maintenant c’est effectivement à eux de clarifier leur position, mais personnellement je souhaite qu’ils restent membres de la Nupes.

« C’est au PS de clarifier sa position. » Manuel Bompard

Voyez-vous un potentiel candidat LFI à la mairie de Marseille lors des municipales de 2026 ? Vous peut-être ?

M.B : Je suis député, c’est déjà bien suffisant. Ma volonté nationale est de faire en sorte que la Nupes se poursuive, et elle doit pour cela se présenter unie aux prochaines échéances électorales, notamment les européennes l’an prochain. Mais aussi aux échéances locales, dont les municipales. Donc je souhaite personnellement qu’à Marseille, comme ailleurs, nous ayons une liste Nupes.



Il y a aujourd’hui à la France insoumise, à Marseille, suffisamment de talents pour participer à une bataille municipale. Cela dit, je me prépare à toutes les alternatives possibles, y compris, si nécessaire, à ce que LFI présente une liste séparée.

Liens utiles :

> La pétition contre la ZFE

> Ecole, logistique, cinémathèque… « Marseille en grand » fait son cinéma

> [Transports] Marseille en grand : « Il faut accélérer » (Clément Beaune)

> Notre rubrique politique