La “carte-cadeau Aix en Provence” a été lancée jeudi 27 juin . Cette nouvelle carte à offrir ou s’offrir rassemble une large variété de commerçants locaux en un seul bon cadeau. L’initiative vise à promouvoir les petits commerces et les indépendants aixois, « l’objectif est de permettre aux gens de découvrir véritablement Aix-en-Provence et de se laisser surprendre par ce que les commerçants locaux ont à offrir », expliquent les initiateurs Mylène Fohano et Yannick Deyaert.

Mylène Fohano et Yannick Deyaert sont deux entrepreneurs de la région. Après avoir constaté la richesse des commerces locaux à Aix, ils ont eu l’idée de regrouper ces commerçants en un seul cadeau. Pour mener à bien leur projet, Mylène et Yannick collaborent étroitement avec les commerçants locaux pour concrétiser ce projet et s’associe à Unigift, une entreprise belge ayant déjà lancé plusieurs initiatives similaires en Belgique. Cette collaboration permet de combiner la connaissance des commerçants locaux avec l’expertise nécessaire pour faire de la carte cadeau un succès.

Une carte, 40 commerces

La carte cadeau a été lancée en ce mois de juillet avec plus de 40 commerçants locaux et l’objectif est d’en faire une initiative permanente pour stimuler les achats locaux à Aix. « La première réaction des commerçants participants est très positive, et nous constatons également beaucoup d’enthousiasme de la part d’autres commerçants locaux qui nous demandent s’ils peuvent se joindre à nous », partagent les initiateurs, qui adressent cette carte à tous ceux qui souhaitent offrir un cadeau original et de découverte. « De plus, nous avons remarqué que c’est également le cadeau idéal pour quelqu’un qui est nouveau en ville. Les amis de ces nouveaux habitants offrent souvent notre carte cadeau, car cela permet de découvrir directement les commerçants locaux », ajoutent-ils. À terme, ils souhaitent également proposer la carte aux entreprises, avec une personnalisation du logo du demandeur ou un design personnalisé.

En savoir plus :

La carte cadeau est valable pendant un an à partir de la date d’émission et peut être achetée en ligne sur https://cartecadeau-aixenprovence.fr. Lors d’un achat en ligne, la carte cadeau est envoyée immédiatement par e-mail. La valeur de la carte cadeau peut être choisie librement et commence à partir de 10 euros.

