Dans le Pays d’Aix, une nouvelle école ambitionne de briller dans le firmament de l’audiovisuel : Aix Film Lab. Sous la houlette du réalisateur Etienne Constantinesco, cette nouvelle école aixoise promet de former une nouvelle génération de professionnels du cinéma et de l’audiovisuel, ancrée dans la pratique, la créativité et la responsabilité écologique. Basée au 74 bis Cours Gambetta, à deux pas du centre-ville aixois, Aix Film Lab ouvrira ses portes en septembre 2024.

Deux cursus formateurs et techniques en plein centre-ville

Depuis son idée de lancement en 2022, Aix Film Lab a construit au fur et à mesure « une approche tournée vers l’action et la réalité du marché ». Etienne Constantinesco, fort de son expérience en tant que réalisateur d’une soixantaine de films publicitaires et de courts et longs métrages, ainsi que de son rôle d’enseignant dans diverses institutions, a décidé de prendre les rênes de la pédagogie pour offrir une formation en phase avec les besoins actuels du secteur (évolution des techniques et intelligence artificielle) et répondre à un manque de formations pour les professionnels dans la région Sud.

Soutenue entre autres par le réseau d’initiative du Pays d’Aix, la Mission locale et la Caisse d’Epargne, l’école est fière d’annoncer l’ouverture de ses deux cursus étudiants dès septembre prochain : un cursus de monteur, reconnu par l’État avec l’utilisation d’Adobe Premiere Pro, diplôme RNCP de niveau 5 (BAC +2), et un cursus de professionnalisation sur l’image et la prise de vue, non reconnu mais délivrant un diplôme d’école. Bien que ce dernier ne soit pas encore reconnu par l’État, « l’école est engagée dans l’obtention de cette reconnaissance dans un avenir proche » assure le directeur d’établissement. Depuis mars, Etienne Constantinesco forme une dizaine étudiants en reconversion, envoyés par la Mission locale, à passer leur certification de montage.

Etienne Constantinesco, directeur de l’école Aix Film Lab / Crédit : Aix Film Lab

Au-delà des diplômes et des certifications, Etienne Constantinesco insiste sur l’importance « des qualités humaines et professionnelles des étudiants ». Pour lui, « la curiosité, la motivation et la capacité à se vendre et à construire son réseau sont des atouts essentiels pour réussir dans ce métier », dans un milieu où ce sont « les étudiants qui ont leur carte à jouer ». A la recherche de ses futures promotions constituées d’une vingtaine d’élèves, l’école, accessible post -bac, prévoit d’ouvrir ses portes à compter de la troisième semaine de septembre 2024.

Né à Strasbourg, Etienne Constantinesco est un réalisateur polyvalent. Après avoir exploré le dessin, la peinture et le graffiti, il se passionne pour la vidéo. En 2007, il réalise son premier long métrage, “Coline (les amis de mes amis)”. Son deuxième film, “Dernier Soleil” (2021), a été vendu à HBO et diffusé dans plus de quarante pays. Parallèlement, il a réalisé des clips musicaux et des publicités pour des marques telles qu’Amnesty International et Pepsi. Depuis une décennie, il partage son savoir en enseignant le cinéma et l’audiovisuel dans diverses universités et écoles privées, notamment à Strasbourg, Nanterre et Marseille. Installé à Aix-en-Provence depuis trois ans, il a dirigé une filière audiovisuelle et animé un atelier cinéma dans les quartiers nord de Marseille. Ces expériences l’ont inspiré à fonder Aix Film Lab en 2022.

Crédit : Aix Film Lab

L’équipe pédagogique d’Aix Film Lab compte une quinzaine de collaborateurs, tous professionnels de l’audiovisuel, travaillant dans différents secteurs de la technique audiovisuelle, tels que Brice Beuzelin, Yannick Rudinsky et Georgia Bucur. Les locaux d’Aix Film Lab, au 74 Bis Cours Gambetta à Aix-en-Provence, sont ornés de deux peintures murales signées par l’artiste Nomis. L’école dispose de deux salles de classe, dont l’une est équipée d’un écran ARL de 100 pouces avec projecteur laser. De plus, deux salles de montage et post-production sont dotées de 5 stations Mac avec Adobe Premiere Pro et Da Vinci Resolve. Pour les tournages, des unités complètes sont équipées de caméras Sony FS5 et Black Magic 6K, avec jeu de focales fixes et zoom, écrans de retour et éclairage professionnels.

