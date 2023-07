Ambiance tendue au conseil municipal aixois vendredi 21 juillet. Alors que majorité et groupes d’opposition étaient relativement d’accord sur le fond de la mesure soumise au vote, l’instauration d’un droit de préemption commercial pour préserver l’artisanat du centre-ville, des achoppements sur la forme sont survenus entre d’une part l’élue Aix au cœur Anne-Laurence Petel et la maire d’Aix Sophie Joissains.

En effet, la municipalité aixoise souhaite pouvoir préempter les commerces du centre-ville dès lors que leur propriétaire aurait l’intention de les céder. La maire d’Aix nuance sur la mise en place de ce droit, qui ne pourrait intervenir qu’en cas de changement de nature du commerce concerné, mais précise qu’il s’agit avant tout pour la ville d’un moyen d’être informée en amont.

« Une augmentation croissante du nombre de bars et restaurants »

Une mesure saluée dans un premier temps par l’opposition de gauche, représentée par Marc Pena (Aix en partage). Alors qu’Anne-Laurence Petel, (par ailleurs députée Renaissance des Bouches-du-Rhône), fait également part de sa satisfaction à voir cette mesure appliquée et rappelle qu’elle figurait dans son programme de 2020, elle alerte sur l’état des commerce du centre-ville. L’élue d’opposition n’a cependant pas apprécié d’être interrompue par Sophie Joissains dans son exposé et accuse dans un communiqué la maire d’Aix « d’avoir peur du débat. » « Sans doute Madame le maire n’avait-elle pas envie d’entendre que de nombreux signaux sont au rouge pour le commerce de centre-ville et depuis longtemps » déplore Anne-Laurence Petel. Toujours dans le même communiqué, la députée Renaissance déroule ainsi les chiffres non présentés en conseil municipal : elle estime ainsi que le taux de vacance des commerces aixois est passé de 5% en 2016 à 8% en 2023, et que le taux de rotation des commerces « particulièrement élevé » cumule à 39%.

Elle critique aussi « une augmentation croissante du nombre de bars et de restaurants au détriment des commerces destinés à l’équipement de la personne et à l’équipement de la maison » et « des loyers inaccessibles qui font doucement disparaitre le commerce indépendant, de proximité et de bouche, les secteurs d’activités moins rentables de la culture et des loisirs. »

Malgré tout, le rapport portant sur l’instauration du périmètre de sauvegarde de l’artisanat a été voté à l’unanimité.

