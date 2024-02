La saison des Journée Portes Ouvertes (JPO) se poursuit ce week-end à l’heure où les lycéens réfléchissent à leur choix qu’ils vont devoir fixer d’ici au jeudi 14 mars

Ce samedi 10 février, c’est au tour de la grande université du territoire Aix-Marseille Université d’ouvrir ses portes (une autre JPO est prévue mercredi mercredi 14 février) pour permettre aux lycéens mais aussi aux étudiants de découvrir l’université, sa vie de campus et ses formations. Une vie particulièrement dense à AMU avec de nombreux sites répartis sur les différents campus ainsi que de nombreuses activités notamment culturelles grâces la politique volontariste en la matière de la direction d’AMU.

Objectifs pour les visiteurs (et parfois leurs parents) : trouver des réponses et concrétiser les choix d’orientation dans toutes les formations des facultés et instituts d’AMU. La liste est riche.

• Faculté d’arts, lettres, langues et sciences humaines

• Faculté de droit et de science politique

• Faculté d’économie et gestion

• École de Journalisme et de Communication d’Aix-Marseille

• Faculté des sciences

• Faculté des sciences du sport

• Institut de management public et gouvernance territoriale

• Institut universitaire de technologie (du 7 au 17 février)

• Faculté de Pharmacie & Faculté des Sciences Médicales et Paramédicales

• Polytech Marseille École d’ingénieurs

• IAE Aix-Marseille

• Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE)

Des informations, des rencontres et autres visites guidées

Au programme de ces journées, AMU annonce des Informations sur les formations généralistes et professionnelles, les programmes et méthodes de travail, les cursus et passerelles, les débouchés professionnels…, des échanges avec des enseignants-chercheurs sur les projets de formation, des chargées d’orientation et des conseillères en formation du Service universitaire d’information et orientation, découverte des campus lors de visites guidées sur certains sites ou encore renseignements auprès des services dédiés à la vie étudiante et des rencontres et dialogues avec des étudiants.

Plusieurs autres journées portes-ouvertes se déroulent ce week-end à Aix-Marseille comme à l’école supérieure d’art d’Aix.

En savoir plus :



Date, horaires, programme selon les composantes

Journées des masters : les composantes présenteront leurs masters sur leur sites respectifs et à des dates différentes. Toutes les informations