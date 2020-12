Les résultats dévoilés lundi 14 décembre par le gouvernement concernant les investissements du Plan de relance dirigés vers les bâtiments publics ont été une bonne nouvelle pour Aix-Marseille Université qui se voit attribuer 61,2 millions d’euros, soit le tiers de l’enveloppe régionale totale dédiée à l’enseignement supérieur. AMU se félicite ainsi d’avoir obtenu la plus importante enveloppe financière attribuée à une université membre de l’association Udice (les 10 plus grandes universités intensives en recherche et labellisées Initiatives d’excellence). Ce très sérieux coup de pouce financier va aider à financer 10 des projets que l’université métropolitaine avait déposés.

Les 10 projets financés

Réhabilitation énergétique du bâtiment de la faculté de pharmacie, sur le campus Timone, est le gros projet de rénovation financé (27, 7 millions d’€ ) .

Restructuration du campus Santé Nord

Site Saint-Jérôme : études de réhabilitation énergétique de 9 bâtiment et autoproduction d’énergie

Campus Saint-Charles : réhabilitation énergétique du bâtiment 5

Création du centre de simulation de Marseille

Pierre Puget : modernisation de la ventilation d’air hygiénique avec amélioration de la performance énergétique et du confort des usagers

Campus Saint-Charles : modernisation de la ventilation d’air hygiénique avec amélioration de la performance énergétique et du confort des usagers

Site Jules Issac (INSPE) : rationalisation et mutualisation des productions de chauffage par chaudières gaz haute performance

Site Susini sur Marseille Nord : renforcement de l’isolation thermique de menuiseries extérieures aluminium

Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH) : modernisation de la ventilation d’air hygiénique avec amélioration de la performance énergétique et du confort des usagers

Aix Marseille Université annonce par ailleurs avoir remporté 2,8 milliions d’euros sur un autre appel à projets interministériel baptisé « Gains rapides d’énergie ».

Repère



La nouvelle gouvernance d’Aix Marseille Université présidée par Eric Berton a fait de la transition énergétique et plus généralement du développement durable l’un de ses axes prioritaires. Mariane Domeizel, la vice-présidente « développement durable » et la direction du développement durable sont chargées d’élaborer, d’animer et d’évaluer la stratégie en la matière en y associant l’ensemble des parties prenantes. L’objectif que s’est fixé AMU est de réduire de 60% sa consommation énergétique d’ici 2050. Pour se faire, trois leviers de transition énergétique sont actionnés : réduction de la consommation d’énergie par la sobriété, amélioration de l’efficacité énergétique et production d’énergies renouvelables. « Les actions immobilières viseront toutes à jouer sur au moins un de ces leviers d’action » observe Aix Marseille Université. Cette stratégie en faveur du développement durable a positionné AMU, en 2020, au 20e rang mondial du Times Higher Education « University Impact Ranking ». AMU est notamment la 12e université mondiale sur l’Objectif de développement durable n°7 intitulé “énergie propre et d’un coût abordable”.