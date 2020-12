Les réparateurs vélo ont été plus que sollicités à la fin du premier confinement, suite à la mise en place par le gouvernement du dispositif « Coup de pouce vélo », incitant les Français à la pratique de ce deux-roues et donc à leur remise en état. Afin de décharger les réparateurs débordés et de massifier la filière de formation, une Académie des métiers du vélo a été créée dès le mois de mai par le ministère de la Transition écologique et solidaire afin de former des mécaniciens. C’est dans ce cadre que sont lancées des formations « Opérateur/Opératrice Cycle » avec l’objectif de former 1 250 personnes à la mécanique cycle d’ici 2023 dans toute la France. Pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, c’est à Miramas et plus précisément au CNPC Sport, campus dédié au commerce et à l’industrie du sport, qu’elles seront dispensées.

Deux formations à Miramas pour 2021

Chaque session de formation accueillera jusqu’à 12 personnes. D’une durée de 20 jours, elles aborderont autant les fondamentaux du cycle (vocabulaire technique, connaissance des différents composants) que la gestion de la relation client. Un stage en entreprise de cinq jours sera également compris. « Ce nouveau dispositif vise à former des passionné(e)s de vélo capables de maîtriser les basiques de la réparation de cycles et prêts à intégrer les magasins et ateliers de vélos en forte demande de personnel », expose le CNPC Sport dans un communiqué.

Deux sessions sont déjà programmées pour 2021 à Miramas. Ainsi qu’une quinzaine d’autres sur les quatre campus de l’école (Paris, Pau, Nantes et Mulhouse). Différents organismes portent aussi le dispositif dans le reste de la France comme l’Institut de formation du Vélo à Voiron (Isère) ou encore l’AFPA à Verdun, Bordeaux, Limoges et Châtellerault.

500 réparateurs vélo certifiés par an

Afin de rendre la formation accessible à tous, le coût des premières sessions est pris en charge à 100% via un dispositif porté par la FUB (Fédération Française des Usagers de la Bicyclette) et Rozo, société de conseil en performance énergétique. Elles sont pour le moment réservées aux personnes à la recherche d’un emploi, sans pré-requis de diplôme.

Du côté du CNPC Sport, la formation d’Opérateur cycle peut ensuite être complétée par celle de Conseiller Technicien Cycle, validée par un certificat de qualification professionnelle. Au total, 500 mécaniciens vélo devraient être certifiés par an, « dans l’objectif d’accompagner dans la durée une filière de formation aux métiers du vélo », souligne la FUB.

Repère



Le campus CNPC Sport de Miramas a ouvert en mars 2018 et dispense des formations dans les métiers du commerce du sport en lien direct avec les besoins en personnel qualifié des grandes marques et enseignes du secteur.



