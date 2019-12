Après notre étape à la Cisam avec le responsable des plateformes technologiques d’Aix Marseille, Christophe Bourdin, nouvelle étape aujourd’hui dans notre « Voyage extraordinaire dans le monde des technologies*. » Nous nous arrêtons à l’Espace Photonique basé sur le campus Aix-Marseille université de St Jérôme, à Marseille.

Julien Lumeau, chercheur au CNRS, responsable de l’équipe couches minces optiques, est aussi le responsable de la plateforme technologique Espace Photonique basée à l’Institut Fresnel sur le campus de St Jérôme. Le savoir-faire ici est unique en France et seul autre site en Europe, en Allemagne, dispose des mêmes équipements. La connaissance acquise est le fruit d’une quarantaine d’années de recherche et se concentre sur les composants qui contrôlent les qualités spectrales (couleur) de la lumière. L’objectif est de pouvoir développer les usages et les fonctionnalités lié à cette maîtrise des couleurs.

Les débouchés sont multiples tant au niveau de l’industrie que de la grande consommation (cosmétiques, monétique et produits électroniques, design), de la recherche et du monde la science. L’analyse fine des couleurs permet en effet de mesurer très précisément la quantité de produits présente dans les éléments observés. Julien Lumeau n’est pas avare d’exemples. « Si vous voulez faire une image satellite pour savoir combien il y a de forêts sur un territoire, ou s’il y a de l’eau, on va s’intéresser à ce que l’on appelle des longueurs d’ondes. On va réaliser une image bien spécifique, binaire, pour pouvoir comparer et identifier la présence des éléments recherchés. »

Des débouchés très variés