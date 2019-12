Jeudi 12 décembre, dans les allées du Palais du Pharo, se tenait le salon Entrepreneurs 13. A l’initiative de la CPME 13 – le syndicat patronal des petites et moyennes entreprises des Bouches-du-Rhône – un déjeuner regroupant plus de 150 « personnalités » a été donné, à l’issue duquel a été présenté le « livre bleu » de la CPME, un ensemble de propositions décliné en présence de plusieurs candidats aux prochaines élections municipales.

Valse de candidats pour la présentation du livre bleu

Après la CCI Marseille Provence et le Medef Sud, au tour de la CPME 13 de se fendre d’une démarche visant à asseoir l’influence des acteurs économiques dans les élections municipales à venir (mars 2020). Serrés dans les fauteuils rouges de la petite salle de conférence aménagée dans les murs du Palais du Pharo, les candidats et autres personnalités politiques tendent une oreille attentive. Martine Vassal, candidate LR, est là, assise au premier rang à côté de Renaud Muselier, président LR de la Région Sud. Les deux affichent d’ailleurs une complicité qui tranche avec la passe d’armes des semaines passées.

Au second rang, ce sont Yvon Berland et Saïd Ahamada qui affichent leur unité retrouvée. Le premier, candidat bénéficiant du soutien LREM, peut en effet compter sur l’appui du second, député LREM des Bouches-du-Rhône un temps tenté par une campagne en cavalier seul, avant de se ranger aux côtés de M.Berland il y a quelques jours. Un peu plus au fond de la salle, Sébastien Barles est lui aussi présent. Le candidat chef de file d’EELV est d’ailleurs bien le seul représentant des partis et mouvements de la gauche marseillaise.

Si les candidats ont fait le déplacement, c’est que la CPME 13 entend bien peser de toute son influence pour rendre les programmes des différents candidats « PME-compatibles », comme le dit Alain Gargani, président du syndicat des patrons de PME – en les invitant à intégrer les 39 propositions formulées dans le livre bleu. Pour porter la voix des PME, le syndicat va même plus loin, en invitant les chefs d’entreprise à intégrer les listes municipales. Une imprécation prononcée par Alain Gargani un jour avant qu’il n’annonce son enrôlement dans la campagne de Martine Vassal.

Restitution il y a quelques minutes du Livre Bleu lors du salon #E13. En présence de @MartineVassal et @RenaudMuselier . @alaingargani est à présent en conférence de presse pour détailler les suggestions et propositions de la @cpme13 pour dynamiser le territoire. pic.twitter.com/csZe2baJjf — CPME 13 (@cpme13) December 12, 2019

Un livre bleu pour peser sur les élections municipales

Ce livre bleu est le résultat d’un travail de concertation de plusieurs semaines, mené par Energie PME, une émanation de la CPME 13 présidée par Frédéric Verlet. Après des introductions protocolaires assurées par Alain Gargani, Renaud Muselier et Martine Vassal – celle-ci précisant intervenir en tant présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence et non comme candidate – M.Verlet explique la démarche : « Nous souhaitons porter les préconisations des entreprises », dit-il, précisant vouloir « exprimer le point de vue des patrons de PME ».

Il en résulte un livre bleu déroulé en cinq axes : repenser les relations avec les pouvoirs publics, accompagner le développement de l’activité, redynamiser les centre-villes, créer les conditions d’une qualité de vie durable et faciliter le trajet domicile-travail. Entre autres mesures, la création d’un « comité de gouvernance communale » regroupant élus et représentants du monde économique, d’un « guichet unique des entreprises », l’adoption d’un « Small Business Act » pour flécher une partie de la commande publique sur les PME ou encore la création d’une application « Marketplace » pour recenser les petits commerces.

Plus tard, en conférence de presse, Alain Gargani affirme vouloir « faire tomber des murs, installer des ponts » entre les mondes politique et économie. Un pont qu’il n’aura pas hésité à franchir lui-même, en rejoignant la campagne de Martine Vassal. Il propose aux différents candidats qui le souhaitent de postuler à un label « liste PME-compatible » – décerné sous réserve que le programme du candidat qui en fait la demande soit cohérent avec le livre bleu. Et une fois en fonction, pas question pour les futurs élus de se défiler : « s’ils ne font pas ce à quoi ils s’engagent, on saura leur rappeler. La CPME sait se mettre sur un mode revendicatif » prévient ainsi Alain Gargani.