Jamais une élection n’aura autant mobilisée les acteurs économiques… Alain Gargani, président de la CPME 13 et Stéphane Soto, directeur de Medinsoft, ont rejoint l’équipe de campagne de Martine Vassal. Et Johan Becinvenga avait quitté la présidence de l’union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône (UPE 13) pour briguer l’investiture LREM qui a finalement échu à Yvon Berland.

Pour autant, le Medef local ne compte pas rester spectateur pendant ces élections. Lundi 16 décembre, le nouveau président de l’UPE 13, Philippe Korcia, a présenté à la presse son plan d’actions pour interpeller les candidats sur les questions économiques. Une prise de parole qui est intervenue quelques jours après la présentation du livre bleu de la CPME 13 pour le municipales et la veille de la conférence « Municipales 2020, tous acteurs » organisée à la CCI Marseille Provence ce mardi 17 décembre.

Un pacte économique proposé aux candidats

« L’UPE 13 ne peut pas faire gagner un candidat mais avec nos prises de positions, on peut le faire perdre », prévient Philippe Korcia. Le patron des patrons du département compte bien peser de tout son poids dans le débat municipal en s’assurant que les politiques tiennent parole sur leurs engagements. Pour s’en assurer, l’UPE13 travaille sur le « Pacte éco 13 » qui listera entre 20 et 30 mesures majeures pour l’économie du territoire.

Après sa mise en ligne fin janvier, « tous les candidats disposeront d’un identifiant pour se connecter et donner leur avis sur ces propositions et les résultats seront publics », explique Xavier Decramer, le directeur de cabinet du président de l’UPE 13. Cette plateforme reprendra les grandes lignes du livre blanc sur l’entreprise et l’attractivité du territoire lui aussi en cours d’élaboration avec une publication prévue fin janvier.