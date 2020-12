La conférence nationale de l’immobilier stratégique du 14 décembre a sélectionné 452 projets de rénovation énergétique à financer dans la région Provence-Alpes Côte d’Azur grâce à France Relance. L’enveloppe globale allouée est de 282,9 millions d’euros sur 2,7 milliards mobilisés sur le plan national. Les bâtiments qui vont en profiter sont des préfectures, des commissariats, des casernes de gendarmerie, des universités (lire par ailleurs) ou encore des bâtiments du Crous. Le département qui profite le plus de cette manne est celui des Bouches-du-Rhône avec 146,4 millions d’euros, devant les Alpes-Maritimes (89,2 millions d’euros). Rien que sur Marseille, ce sont 89 bâtiments qui vont être rénovés tandis que Aix-en-Provence en compte 42.

La Région ajoute 150 millions d’euros pour la rénovation des universités

Le président de la Région Renaud Muselier remercie « Jean Castex pour ces arbitrages ». Il indique que les universités ont été particulièrement bien dotées avec 180 millions d’euros pour 112 projets retenus. « Ces financements permettront d’enclencher la rénovation de grands campus, dédiés par exemple au domaine de la santé mais aussi de rénover et construire des logements étudiants », précise Renaud Muselier qui préside l’assemblée plénière du Conseil régional ce jeudi 17 décembre. La Région annonce qu’elle participera à l’effort en ajoutant 150 millions d’euros dans les deux années à venir : 50 millions d’euros issus du plan de relance européen, 3 millions d’euros de fonds européens supplémentaires sur les outils numériques et 96,7 millions d’euros dans le cadre du contrat d’avenir qui doit être signé vendredi 18 décembre à Toulon avec le Premier ministre.

Un objectif de 20 000 emplois créés en deux ans

Pour l’Etat, l’enjeu est double : réduire son empreinte carbone et soutenir l’économie. Ainsi, avec ces chantiers, il espère réaliser une économie d’énergie de plus de 400 millions de kWh. Par ailleurs, le gouvernement estime que cet investissement va permettre la création de 20 000 emplois dans le pays. Suite à cette sélection, les services de l’Etat et les établissements publics veulent rapidement lancer les chantiers avec une notification au plus tard des marchés fin 2021 et une date limite de livraison en 2023.

Liens utiles :



> Les annonces du gouvernement en vidéo.

> Retrouvez la cartographie complète des projets retenues