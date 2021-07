Le président de la Région Sud, réélu le 28 juin dernier, a désigné les membres de son exécutif lors de la première assemblée plénière vendredi 2 juin. Et parmi eux, les élus proches du parti du président de la République n’ont pas été oubliés. Bien au contraire, ils figurent en bonne place avec des postes de vice-présidents, de conseillers spéciaux et de présidents de commissions. « Je ne regarde pas les étiquettes, je prends simplement les plus compétents », se justifie Renaud Muselier juste après avoir renfilé son écharpe jaune et rouge.

Les anciens récompensés

Tout d’abord, prime à la fidélité. Parmi les anciens membres de sa majorité toujours à ses côtés pour ce nouveau mandat, Renaud Muselier a offert quelques promotions. Jusqu’ici présidente de la commission éducation et formation, la conseillère régionale Modem Marie-Florence Bulteau Rambaud devient vice-présidente sur les mêmes dossiers. De son côté, l’ex-LR Caroline Pozmentier passée chez LREM lors des précédentes municipales est nommée conseillère régionale déléguée « à la construction de la Région Sûre », soit les sujets liés à la sécurité. Pour rappel cependant, elle était lors du précédent mandat vice-présidente en charge des relations internationales, une délégation récupérée par Christian Estrosi.

Les nouveaux « marcheurs » bien placés

Dans les nouvelles têtes de l’exécutif, le maire de La Roque d’Anthéron Jean-Pierre Serrus est également récompensé par son soutien. L’élu LREM récupère la vice-présidence des transports, un dossier hautement stratégique pour la Région et un sujet qu’il connaît bien car il a occupé le même poste à la métropole Aix-Marseille Provence de 2016 à 2018. « Il n’y a pas eu de tractations politiques pour avoir des postes », assure ce dernier interrogé par Gomet’. Un autre visage réputé proche d’Emmanuel Macron, Sabrina Roubache, productrice, et figure reconnue du secteur cinématographique local, obtient également un titre sur mesure, celui de « conseillère spéciale en charge des grandes causes régionales : lutte contre les violences faites au femmes et lutte contre le harcèlement scolaire ». Enfin, le référent de la République en Marche dans les Bouches-du-Rhône, Bertrand-Mas Fraissinet est nommé à la tête de la commission sur les formations sanitaires et sociales. Un choix somme toute logique car ce dernier est médécin.

La liste des présidents de commissions :



Tourisme : Sophie Vaginay (LR)

Transports et ports : Jean-François Perilhou (LR

Formation et emploi : Mohamed Mahali

Lycées et orientations : Claude Alemagna

Santé, handicap, enseignement supérieur et recherche : Josy Chambo

Sécurité, défense : Aurore Bruna

Entreprises, artisanat et commerce, économie sociale et solidaire, économie circulaire : Isabelle Savon

Biodiversité, mer et littoral, parcs naturels régionaux, risques et préparation du congrès mondial de la nature : Christophe Madrolle

Développement économique et digital, industrie, export et attractivité : Bernard Kleynhoff

Finances, administration générale et ressources humaines : Alexandre Doriol

Transition énergétique, stratégie des déchets et qualité de l’air : Anne-Claudius Petit

Sport et préparation des JO 2024 : Hervé Liberman

Jeunesse, vie étudiante et lien intergénérationnel : Bruno Genzana

Formations sanitaires et sociales : Bertrand Mas-Fraissinet

Patrimoine, tradition et langues régionales : Jean-Pierre Richard

Transition numérique des entreprises et des territoires, aménagement et économie numérique : Françoise Bruneteaux

Territoires de coopération et Méditerranée du futur : Marion Bareille

Lutte contre les inégalités, solidarités et défense des droits des femmes : Jennifer Salles-Barbosa

Rayonnement culturel : Richard Galy

Europe et préparation de la présidence française de l’Union européenne : Magali Altounian

Massif Alpin : Colette Fabron



Liste des conseillers spéciaux :



Conseiller régional spécial en charge de la santé, de la lutte contre la pandémie, de l’enseignement supérieur et de la recherche : Georges Leonetti

Conseillère régionale spéciale en charge des grandes causes régionales : lutte contre les violences faites au femmes et lutte contre le harcèlement scolaire : Sabrina Roubache



Liste des conseillers régionaux délégués :



Patrimoine et mémoire : Richard Strambio

Bien-être animal : Véronique Delfaux

Stratégie de traitement des déchets : Jean-Marc Delia

Relations transfrontalières : Laurence Boetti-Forestier

Ports de plaisance : Roger Roux

Marchés d’intérêt national : Bruno Bettati

Relations avec les communes : Georges Cristiani

Numérique et innovation : Alain Gargani

Construction de la Région Sûre : Caroline Pozmentier

Egalité femmes-hommes : Dominique Brogi

Vie artistique et culturelle : Michel Bissière

Relation avec les usagers des transports régionaux : Noëlle Palazzetti

