L’Institut des Sociétés en mutations en Méditerranée (SoMum) de l’université d’Aix-Marseille et l’association Villa Air Bel organisent une conférence intitulée « Peggy Guggenheim, de Marseille à Venise », donnée par Karole Vail, curatrice et petite-fille de Peggy Gugenheim, vendredi 18 juin prochain, à 18h au Musée d’Histoire de Marseille, en partenariat avec ce dernier ainsi que le Consulat général des Etats-Unis à Marseille.

Cette conférence mettra en lumière le rôle joué par la collectionneuse d’art dans la Résistance, en particulier à Marseille. Elle s’inscrit dans le projet de création d’un laboratoire de la citoyenneté initié par l’institut SoMuM et l’association Villa Air-Bel. En effet, avant d’être détruite, la Villa Air-Bel, située dans le quartier de La Pomme, près de l’emplacement de l’actuelle cité, fut un haut lieu de la résistance marseillaise. Grâce à l’aide du journaliste américain Varian Fry, un ami de Peggy Guggenheim, le site hébergea artistes et intellectuels, dont André Breton, Max Ernst ou Claude Lévi-Strauss, dans l’attente d’un départ pour les Etats-Unis.



La conférence s’inscrit dans le cadre d’un partenariat plus large entre l’institut SoMuM et l’association Villa Air-Bel, qui aboutira à la naissance d’un « Lab’citoyenneté » à la cité Air Bel d’ici deux à trois ans et qui a pour objectif de valoriser ce pan de l’histoire.

La conférence est ouverte à tous, sur inscription à l’adresse suivante : raphaelrenaud.de@gmail.com. En raison des conditions sanitaires, la jauge de la salle est réduite.

L’Institut SoMuM, déjà présenté dans les pages de Gomet’, est un institut rattaché à Aix-Marseille Université, à la croisée entre recherche et formation, qui s’attache spécifiquement à l’étude des mutations des populations autour du bassin méditerranéen.

