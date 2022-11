Share on Facebook

Share on Twitter

La journée organisée mardi 29 novembre par la direction du partenariat avec le monde économique (DPMSE) d’Aix Marseille Université promet beaucoup. L’intérêt du programme qui démarre à 13h (voir le document source ci-dessous) réside à la fois par la qualité des stands annoncés (Cisam+, SUIO, Alumni et entreprises) que par l’intérêt des tables-rondes qui prendront place dans la salle plateau du Cube (Campus Schuman).

Le début d’après-midi sera marqué par un débat organisé par le service de la formation professionnelle et continu (SFPC) d’AMU autour des 20 ans de la validation des acquis en entreprise (VAE). A 15h une table-ronde se consacre à la radio de l’unité de formation et de recherche Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines (ALLSH). Le thème est alléchant : Radio ALLSH, une voix professionnelle ! Informer, créer, podcaster.

A 16h, le sujet de la taxe d’apprentissage sera abordé avec plusieurs interventions. Le président de l’université, Eric Berton, est attendu pour évoquer notamment plusieurs projets réalisés par les composantes de l’université avec le financement de la taxe d’apprentissage. Ce sera aussi l’occasion de dresser un bilan du label SAE lancé depuis un an par la DPMSE sous la houlette de Romain Laffont. De nombreux événements SAE ont jalonné l’année et ont permis de renforcer les liens entre les entreprises et le monde académique.

Document source : le programme des Rencontres AMU Entreprises

Liens utiles :



Rencontres Polytech Entreprises : « les étudiants ont l’embarras du choix » (Inetum)

Carine Bauer (AMU) : « Nous sommes à l’écoute des besoins du territoire » (2/3)

[Innovation] Aix Marseille Université décroche 40 millions d’euros pour dupliquer la Cisam

AMU : étudiants, décideurs et entreprises se retrouvent pour une SAE new look