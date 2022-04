Les Rencontres Polytech Entreprises qui ont eu lieu le 21 avril dernier au Parc Chanot constituent un temps fort pour l’insertion professionnelle des ingénieurs Polytech : plus de 350 diplômés sortent sur le marché de l’emploi chaque année avec des profils haute technologie très recherchés des entreprises. Tout récemment labellisées Synergie AMU Entreprises, SAE, par Aix-Marseille Université, ces Rencontres ont accueilli une soixantaine de partenaires, dont plus de 50 entreprises. Cet événement prépare déjà la rentrée 2022 et accélère les contacts pour les alternances et stages de fin d’études : un élève-ingénieur sur quatre a choisi l’alternance pour sa dernière année du cycle ingénieur à la rentrée 2021. ( = contrat de professionnalisation – ils étaient sept à la rentrée 2016) et le CFA EPURE était présent sur une conférence pour informer les élèves des modalités de l’alternance.



Ces Rencontres permettent également de renforcer les liens de Polytech avec les entreprises membres de son club des partenaires et de les associer à de grands projets de l’école : c’est ainsi que Romain Laffont, Directeur de Polytech a annoncé en fin de journée lors de la conférence plénière en présence du Président d’Aix- Marseille Université Eric Berton, le lancement d’un Grand Défi pour Polytech autour du thème du littoral. Du côté des entreprises, il s’agit d’identifier et d’attirer les talents qui deviendront les forces vives de demain. Parmi les sociétés présentes lors des rencontres, un spécialiste français des solutions digitales, Inetum (ex-GFI Informatique), qui dispose d’une antenne aixoise, tente de tirer son épingle du jeu. Laury Leleu, chargée de recrutement, répond à nos questions.

Le groupe français Inetum (Saint-Ouen) est une multinationale qui compte près de 27 000 collaborateurs répartis dans 26 pays. Il affiche en 2020 un chiffres d’affaires de 1966 millions d’euros – source Inetum.

Quels profils recherchez vous pendant ces rencontres Polytech Entreprises ?

Laury Leleu : Nous sommes venus faire connaissance avec les étudiants (…), présenter Inetum, et surtout proposer nos offres d’emploi. Aujourd’hui, notre recrutement de stagiaires est bouclé, mais nous recherchons deux alternants pour l’année prochaine, et nous avons plusieurs postes à pourvoir en CDI. Inetum offre un plan de carrière sérieux, et nous avons le désir de poursuivre nos contrats d’alternance et stages de fin d’études en CDI. Nous voulons attirer des profils bienveillants, motivés, enthousiastes et agiles. Nous sommes ici, pour côtoyer les ingénieurs de demain, faire connaître Inetum, séduire les candidats, mais aussi, leur montrer notre entreprise au plus proche de la réalité. Inetum favorise et encourage les contrats d’alternances. C’est une très bonne formation car l’étudiant apprend le métier, intègre les équipes, il est ancré dans la réalité d’un quotidien en entreprise et amène des idées nouvelles.

Les étudiants de l’école Polytech participent au job dating pour tenter de trouver un stage, une alternance ou un emploi (crédit : Gomet’)

Que pensez-vous de cette initiative de rencontres entre étudiants et professionnels ?

LL : C’est toujours une bonne organisation, cela fait plusieurs années qu’on participe aux rencontres Polytech. C’est bien de revenir en présentiel, de voir les étudiants physiquement.

Que pensez-vous du marché du travail actuel dans le secteur de l’ingénierie ?

LL : Nous sommes dans un secteur “pénurique”, en informatique, mais aussi dans d’autres cœurs de métier de l’ingénierie. Pour ne parler que de l’informatique, il y a plus d’offres que de candidats. Les futurs talents ont l’embarras du choix, trop peu de diplômés dans ce domaine sortent sur le marché du travail. Depuis mon arrivée chez Inetum, ça a toujours été le cas, c’est un secteur prisé qui recrute massivement. Le numérique est partout autour de nous et ses métiers ne sont pas bien connus. Nous désirons remédier à ça en étant présent lors de forum comme celui-ci.

Des experts en recrutement sont venus coacher les étudiants de Polytech (crédit : Gomet’)

