Le service de Formation Professionnelle Continue (SFPC) d’Aix-Marseille Université (AMU) se positionne comme un acteur privilégié des individus et des entreprises favorisant l’employabilité. Explications avec Carine Bauer, la directrice du SFPC. Deuxième volet de notre dossier consacré à la formation continue et à l’apprentissage avec notre partenaire Aix Marseille Université.

Les changements sont-ils aussi importants dans le domaine de la formation continue que dans celui de l’apprentissage ?

Carine Bauer : Oui. C’est un véritable bouleversement que connait le monde professionnel en terme de formation. En effet, avec la Loi du 5 septembre 2018, l’individu est le principal acteur de son parcours professionnel. L’impact pour les organismes de formation est de poser une réflexion sur son positionnement, son rôle et ses prestations pour devenir un facilitateur de mobilité professionnelle, un accélérateur «d’employabilité», en créant des passerelles ou des tremplins vers l’insertion professionnelle.

Effectivement aujourd’hui l’enjeu porte sur l’importance de positionner une offre de prestations de services articulant l’ensemble des dispositifs tant pédagogiques que financiers existants pour répondre aux besoins sociaux, sociétaux et économiques.

Un de nos axes est le découpage et le déploiement de l’ensemble de l’offre de formation en blocs de compétences.

Aujourd’hui, l’individu est au coeur du dispositif de formation, et grâce au CPF il est acteur du développement de ses compétences tout au long de sa vie professionnelle. Le CPF désormais attaché à chaque individu le suivra toute sa carrière lui donnant accès aux formations diplômantes, qualifiantes mais également aux blocs de compétences en lien avec les métiers de demain et les métiers en tension. Tout individu peut solliciter notre service, nos prestations en nous contactant téléphoniquement ou par mail fpc-contact@univ-amu.fr. Des conseillères sont présentes pour les accompagner dans leur réflexion et leurs choix.

Quels sont les types de formations que vous proposez ?

C. B. : Nous proposons un panel de formations diplômantes, certifiantes, qualifiantes nationales ou diplômes d’établissement, mais également des formations sur mesure, à la carte, à la demande du tissu économique, des DRH, chefs d’entreprises qui souhaitent développer les compétences de leurs collaborateurs ou encore les accompagner dans leurs projets de reconversion, de transition professionnelle et leur garantir une employabilité.

Pouvez-vous citer quelques exemples ?

C. B. : Suite au plan national de mobilisation en faveur des aidants, porté par la faculté de Droit et Science Politique en collaboration avec l’Université du Littoral et de la Côte d’Opale, a été créé un diplôme inter-universitaire sur la thématique de l’accompagnement et droits des aidants.

Dans le cadre du Plan de Relance «1 jeune 1 solution», nous avons également créé une formation Bac+1 sur un métier en tension « Agent d’Hygiène, Propreté et Stérilisation». Cette formation qui ouvre en octobre 2021 a été construite avec les acteurs locaux, notamment les cliniques et le secteur médico-social. Le ministère de la Justice nous a sollicité pour répondre aux exigences de la Loi «Choisir son avenir professionnel» de 2018, et la loi de transformation publique sur le volet du handicap, plus scientifiquement la professionnalisation des agents dans le cadre du schéma handicap. Nous leur avons proposé une réponse pluridisciplinaire et professionnalisante. Aussi nous avons co-construit un Certificat Universitaire Correspondant du secteur handicap dans la fonction publique. Cette formation est ouverte à l’ensemble des personnels des fonctions publiques.

Du diagnostic à l’ingénierie financière



« Sur la base d’un besoin en formation, ou d’une expertise métier, le SFPC mobilise l’ensemble des acteurs de la formation professionnelle, enseignants chercheurs, professionnels opérationnels et chercheurs pour apporter une vision inter et pluridisciplinaire d’une équipe pédagogique. Nous créons des modules spécifiques issus de nos laboratoires de recherche et de nos plateformes technologiques pour les collaborateurs, intégrant des outils, des logiciels, des exercices, cas pratiques en lien avec les problématiques du monde de l’entreprise. Nous étudions ensemble la faisabilité pédagogique et financière des projets, pour atteindre l’objectif de réussite.»

Comment faites-vous pour capter les demandes du terrain ?

C. B. E Pour les diplômes déjà existants, il y a les comités de perfectionnement au sein desquels nous réunissons différents acteurs concernés : les enseignants académiques, des industriels, des représentants du monde économique et institutionnels. Nous organisons également de nombreux événements sur des thématiques d’actualité. Des tables rondes et des webinaires sur diverses thématiques telles l’épargne salariale, le handicap sont organisés. Nous développons des liens forts avec les acteurs de l’emploi de l’insertion professionnelle et de l’alternance.

En interne, c’est grâce aux réseaux de partenaires avec lesquels nous travaillons régulièrement et tissons des liens forts de proximité que nous pouvons identifier les besoins spécifiques, des niches de marchés. Les visites d’entreprises organisées dans le cadre des stages d’alternants permettent de nouer des relations de confiance et d’accompagnement.

Nous travaillons de concert avec les organes internes tels que la DPMSE, la CISAM pour mieux appréhender les besoins et valoriser notre offre de formation.

Qui fait quoi au SFPC ?



Le SFPC, dirigé par Carine Bauer, est organisé en cinq pôles : les pôles Formations Bilan de compétences sont dirigés par Jean-Pierre Coudereau), le pôle Accompagnement à la reprise d’études et à la validation des acquis est sous la responsabilité de Julie Mariani. Le pôle Coordination et support administratif et financier est conduit par Nathalie Polvani tandis que Sandrine Trubert dirige le pôle Développement formations courtes et sur mesure.

Dans chaque composante, le SFPC dispose de correspondants. L’organigramme sur le site d’AMU.

Quels types de relations vous entretenez avec le monde économique ?

Nous sommes à l’interface entre le monde socio-économique et les services de l’université sur le volet de la formation professionnelle. De nombreux partenariats sont scellés chaque année avec des déclinaisons opérationnelles d’accords cadres conclus par la DPMSE avec le tissu économique.

