C’était un engagement d’Amélie Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques : créer un réseau de classes préparatoires à la haute fonction publique dans toute la France. La liste des 74 structures choisies pour accueillir les classes préparatoires de ce dispositif «Prépas Talents du service public» vient d’être dévoilée. Parmi elles figure l’Institut de management public et de gouvernance territoriale (IMPGT) d’Aix-Marseille Université, situé à Aix-en-Provence.

La classe IMPGT + ouvrira ses portes en septembre 2021 afin de permettre aux 50 étudiants sélectionnés de suivre un cursus intensif afin de préparer les concours de la fonction publique d’Etat, territoriale ou de la sécurité civile pour les catégories A/A+.

La prépa «talents de l’ENA et grands concours » de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence fait également partie du réseau. Au total, ce sont 1700 élèves qui profiteront de ce dispositif en France à la rentrée 2021.

Crédit : Aix-Marseille Université

Diversifier la fonction publique

Principalement destinée aux étudiants boursiers, les candidatures des étudiants boursiers ou domiciliés dans les quartiers prioritaires seront étudiés en priorité, mais la formation sera ouverte à tous. L’objectif d’IMPGT +, et plus largement du réseau « Prépas Talents du service public », est ainsi de « lutter contre l’autocensure face aux concours et de diversifier la haute fonction publique en repérant, orientant et en accompagnant les talents ».

Pour cela, les étudiants bénéficieront d’un tutorat par un fonctionnaire issu des concours ainsi que d’une bourse de 4000 euros versée par le Ministère et cumulable avec la bourse sur critères sociaux. Entre 10 et 15% des places leur seront par ailleurs réservés dans les concours de la fonction publique.

Les modalités de candidatures seront précisée prochainement.

La carte du réseau «Prépas Talents du service public» sur le site du ministère de la Transformation et de la Fonction Publiques

