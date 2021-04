Projecteurs allumés, jeux d’ombres et de lumières, une voiture miniature qui s’avance … Pour la première fois depuis des mois, la scène du Théâtre National de Marseille – La Criée a repris vie en exclusivité pour les étudiants. Jusqu’au 30 avril prochain, ils ont accès à tous les recoins du théâtre, dans le cadre du Quai des étudiants, une promesse faite par Macha Makeïeff, la directrice du TNM, en mars dernier. En partenariat avec Aix-Marseille Université (AMU) et le Centre psychanalytique de consultations et traitement de Marseille-Aubagne, l’objectif de ce projet est d’offrir aux étudiants un accès à la culture, certes, mais aussi de leur faire découvrir les différents métiers du théâtre, pour leur permettre de se projeter malgré cette période incertaine.

« Nous voulons casser l’intimidation des étudiants car, pour certains, le théâtre est encore un lieu dont il est difficile de pousser la porte », observe Macha Makeïeff. L’initiative a séduit le président d’Aix-Marseille Université, Eric Berton : « dans ce projet, il y a tout ce qui fait l’essence même de notre université : prendre soin des étudiants, leur offrir une ouverture vers l’extérieur et leur permettre de découvrir des métiers ».

Faire découvrir l’envers du décor

Les étudiants qui affluent depuis trois semaines – par petits groupes, crise sanitaire oblige – affichent des profils variés. Ainsi, les étudiants en lettres et arts se mêlent à ceux de sciences, médecine ou encore journalisme et communication. Au total, ce sont 51 filières qui sont représentées, « ce qui démontre une véritable démarche de curiosité culturelle », pour Anne-Laure Corençon, directrice des relations publiques, en charge du projet. Sur les 145 étudiants reçus depuis le début de l’opération, le 13 avril dernier, 108 proviennent d’Aix-Marseille Université. C’est le cas de Myriam, 26 ans, étudiante en pharmacie, venue retrouver un lien avec la culture : « J’ai reçu un mail de la faculté nous informant de cette journée culturelle. La culture, ça me manque. Cela fait plus d’un an que je ne fais rien d’autre qu’aller à la fac ou faire mes courses… Donc ce genre d’initiative permet de changer un peu d’activité. »

«Tous les étudiants ont besoin de culture, quelle que soit leur discipline.» Eric Berton, président d’Aix-Marseille Université

« Tous les étudiants ont besoin de culture, quelle que soit leur discipline. Dans cette période, ils ont besoin de s’ouvrir vers autre chose, de sortir de leur écran d’ordinateur », insiste Eric Berton, qui avait tout de suite accueilli favorablement la proposition de Macha Makeïeff.

Le président d’AMU Eric Berton et la directrice du TNM Macha Makeïeff présentent Le Quai des étudiants (Crédit : JYDelattre / Gomet’)

Après un spectacle d’une vingtaine de minutes intitulé « Magie du plateau », qui met en valeur le travail des techniciens du théâtre, les étudiants sont invités sur scène pour découvrir la mécanique du son, des mouvements et de la lumière. S’ensuit un moment d’échange entre les jeunes et les techniciens, peu habitués à être mis en avant : « on sent véritablement une curiosité chez eux, c’est un plaisir de leur parler de notre métier », confie, Yves Giacalone, directeur technique du théâtre.