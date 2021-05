Share on Facebook

Share on Twitter

Fin des travaux. Au terme de huit mois de fermeture, la ligne de la Côte Bleue, « la plus belle de du monde » dit-on ici, a rouvert lundi 26 avril. Un chantier réalisé dans les délais impartis malgré la pandémie. La Région Sud, qui a investi près de 19 millions d’euros, se félicite de la bonne exécution du chantier. Béton armé dans les tunnels, renforcement des parois rocheuses, approvisionnement par hélicoptères… La Société nationale des chemins de fer (SNCF), en charge des travaux, a déployé les grands moyens pour sécuriser cette infrastructure de la fin du XIXe siècle. La ligne accueille chaque jour entre 1 300 et 1 500 voyageurs avec une desserte TER toutes les demi-heures en heure de pointe.

Financement du projet de rénovation de la ligne de la Côte Bleue :



• Région Sud : 19 millions d’euros (54%)

• État : 9 millions d’euros (26%)

• SNCF Réseau : 3 millions d’euros (8%) + 11,4 millions de fonds propres

• Département des Bouches-du-Rhône : 2 millions d’euros (6%)

• Métropole Aix-Marseille-Provence : 2 millions d’euros (6%)

Ligne de la Côte Bleue, démonstration sous la pluie

Audrey Gatian (PM) arrive la première ce jeudi 29 avril sur le quai de la gare de Carry-le-Rouet. Malgré la pluie torrentielle qui s’abat ce jour-là sur toute la côte, l’adjointe au maire de Marseille déléguée à la mobilité est chaleureusement accueillie. D’abord par le maire de la commune, René-Francis Carpentier (LR), puis par Karim Touati, directeur régional de la SNCF Paca, fier du travail accompli. « Au vu du contexte sanitaire, ce chantier, c’est vraiment du beau travail », nous glisse ce-dernier.

Le TER de la ligne de la Côte Bleue en gare de Carry-le-Rouet, sous la pluie (Crédit : RL)

Le chantier en chiffres :



• 24 kilomètres de voie renouvelés

• 7 kilomètres de rails de sécurité posés sur les viaducs et versants rocheux

• 39 500 traverses

• 40 000 tonnes de ballast

• 16 700 m² de filets de protection et grillages plaqués ancrés

• 175 agents mobilisés par jour au plus fort du chantier

Christophe Mirmand et Renaud Muselier à bord du TER de la ligne de la Côte Bleue (Crédit : RL)

Sur les coups de dix heures, la dizaine de journalistes présents s’agite. Renaud Muselier (LR), le président de la Région Sud et Christophe Mirmand, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, font leur apparition entre deux averses. « Ah la pluie ? Inauguration pluvieuse, inauguration heureuse », s’amuse le président de la Région Sud. Henri Pons (LR), vice-président en charge des transports à la Métropole d’Aix-Marseille, partenaire financier du projet, ne tarde pas à les rejoindre.

Pour échapper à la pluie, dont l’intensité ne cesse de croître au fil de la matinée, tous se réfugient à bord du fameux TER de la Côte Bleue. Après le traditionnel coup de sifflet du chef de gare, le train s’engage doucement sur les rails, et longe le bord de mer direction Sausset-les-Pins. Fraîchement élu maire de la ville, Maxime Marchand (sans étiquette), dont le masque affiche un grand sourire, reçoit sur place le petit groupe. « Ce train revient nous connecter à la Métropole, indique le jeune édile, cette ligne de la Côte Bleue est une artère essentielle pour notre village de Sausset-les-Pins ».

Horaires de passage du train de la ligne de la Côte Bleue

Carry, Sausset, Ensuès, Miramas… Cette rénovation était nécessaire pour l’attractivité de ces petites communes. Surtout à l’approche de la période estivale (62% des usagers de la ligne sont des touristes). D’autres avancées régionales en terme de mobilité sont attendues dans les mois à venir, notamment dans la vallée de la Roya, ravagée en 2020 par la tempête Alex. Elles s’inscrivent dans le contrat d’avenir 2021-2027, signé par la Région Sud et par l’État le 22 février dernier. Avec un budget d’investissement de 716 millions d’euros alloué aux transports, ce plan prévoit notamment la rénovation de six lignes sur le territoire régional.

Notre reportage en vidéo à Sausset-les-Pins

Liens utiles :



> La SNCF relance le fret ferroviaire dans la région

> [Transports] Un plan de plus d’un milliard d’euros pour les autoroutes et les trains de la région