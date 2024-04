Le groupe Deluxe, célèbre pour son style de “funk hardcore” fusionnant des éléments électro, pop et hip-hop, et originaire d’Aix-en-Provence, a dévoilé jeudi 11 avril l’affiche de la toute première édition du “Super Moustache Festival”. Pour son retour tant attendu dans sa ville natale après son dernier concert à l’Arena en 2022, Deluxe promet deux soirées explosives, de 17h à 1h du matin, les 13 et 14 septembre prochains à Aix, sur les rives de l’Arc. 8 000 festivaliers sont attendus chaque soir pour danser au rythme Deluxe !

BigFlo & Oli, Bon Entendeur, Féfé, Mezerg et Allta sont les premiers artistes annoncés, avec d’autres noms à venir dans les jours à venir.

Une scène, neuf artistes et 8 000 moustachus !

Le groupe Deluxe dévoile les coulisses de son tout nouveau projet : le Super Moustache Festival. L’idée est simple : ramener l’essence de ses tournées et l’ambiance des festivals qu’ils ont vécu, ici à Aix, leur ville natale. « Une façon de boucler la boucle », après avoir grandi et évolué dans la cité de Cézanne. Pour la première édition de son festival, Deluxe invite ses copains artistes toulousains, Big Flo & Oli, qui les avaient auparavant conviés à leur propre festival, le “Rose Festival” en 2022. Cette collaboration témoigne de la volonté du groupe de créer un événement unique et authentique, où chaque artiste invité apporte sa touche personnelle à travers un spectacle visuel et sonore.

Crédit : communciation Super Moustache Festival

Le programme du festival qui se veut riche en surprises, promet « des performances live et des collaborations inédites sur scène » confient les artistes. Deluxe promet de jouer chaque soir avec des invités différents, laissant ainsi place à l’improvisation et à la spontanéité. Ils auront aussi l’occasion de partager la scène avec les aixois du collectif musical Bon Entendeur, avec qui ils ont côtoyé les bancs de leur collège à Aix plus jeunes, « on était ensemble au Rocher du Dragon ! ». Leur programmation reflète l’éclectisme du groupe, qui partage vouloir à l’avenir, après confirmation du succès de la première édition du festival, d’intégrer davantage de jazz et de musiques du monde.

Les artistes aspirent à rendre le festival divertissant et lancent un défi aux festivaliers : venir costumés sur le thème de la moustache, « l’emblème, le logo, l’élément scénographique et le porte-bonheur du groupe ». Et des cadeaux pour les meilleurs sont à la clef ! « Un rêve de kermesse » exprime l’énergie féminine de Deluxe, Liliboy.

Mais le Super Moustache Festival ne se résume pas qu’à de la musique, « c’est aussi l’occasion de mettre en avant notre belle ville d’Aix », partagent les artistes, en valorisant entre autres les produits et les producteurs locaux au sein du village du festival. Les organisateurs annoncent également des collaborations avec des centres sociaux locaux, pour offrir aux jeunes la possibilité de découvrir les coulisses du spectacle en allouant des places gratuites. Le festival se veut aussi respectueux de l’environnement, avec la participation d’associations locales comme Clean my Calanques pour préserver la nature environnante, dont le fleuve de l’Arc à proximité du secteur où se déroulent les soirées festives.

« Le Super Moustache Festival promet d’être une expérience festive, familiale, locale et moustachue ! » concluent les artistes.

Du cours Mirabeau aux plus grands festivals

Le groupe Deluxe, fondé en 2007 à Aix-en-Provence par six amis musiciens, a tracé une trajectoire remarquable et singulière dans le paysage musical français. Initié par Kaya à la basse, Kilo à la batterie et Pietre à la guitare, le groupe s’est rapidement élargi avec l’arrivée de Pépé au saxophone et au piano, ainsi que de Soubri aux percussions et au DJing. Puis cela a été au tour de la seule fille du groupe, Liliboy, de rejoindre le boy’s club. Rapidement ils se baptisent “Deluxe”, après avoir aperçu le terme sur un dépliant d’un vendeur de barbecues.

@deluxemoustache au sommet de la Sainte-Victoire @deluxemoustache sur le cours Mirabeau

Leur aventure musicale débute dans les rues animées d’Aix-en-Provence, où leur énergie et leur mélange éclectique de styles attirent l’attention des passants. Mais leur percée survient en 2009 avec leur victoire au concours Class’EuRock, le tremplin musical réservé aux jeunes groupes de musique de la région depuis 1992, marquant ainsi le début d’une collaboration fructueuse avec le label Chinese Man Records, où ils signent leur premier EP.

Leur titre “Pony” devient rapidement un succès, les propulsant sur le devant de la scène musicale française. Avec leur fusion unique de funk, électro, pop et hip-hop, le groupe séduit un large public et enchaîne les tournées à travers la France et dans le monde. « Depuis on vit notre rêve éveillé » partagent les artistes, rendant hommage à la ville qui les a vu évoluer, « Aix est une source d’inspiration constante pour nous dans notre processus de création, et nous y sommes profondément attachés en raison de son caractère ensoleillé et de sa lumière si particulière » .