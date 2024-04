Share on Facebook

Share on Twitter

Les lignes T2 et T3 du tramway de la rue de la République, sont de nouveau opérationnelles ce vendredi 12 avril depuis à 4h50 annonce de la Métropole Aix Marseille Provence. L’arrêt du service avait été provoqué par la nécessité de réaliser des travaux à la suite d’un incendie criminel ayant impacté le parking exploité par la société Indigo fin janvier.

Les réparations ont été menées dans les délais espérés et permettent aux stations Belsunce Alcazar, Sadi Carnot, République Dames, Joliette, Euromed Gantès et Arenc Le Silo d’être à nouveau desservies.

« La Métropole, Indigo et la RTM ont mobilisé leurs équipes nuit et jour pour faire respecter le calendrier annoncé. Aujourd’hui nous n’avons pas seulement tenu les délais, nous avons fait en sorte que la circulation du tramway puisse reprendre en avance. La vie va pouvoir reprendre dans le quartier et les commerçants vont pouvoir retrouver leur clientèle dès ce week-end ! », déclare Catherine Pila vice-présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, présidente du conseil d’administration de la Régie des transports métropolitains (RTM). Des commerçants qui avaient fortement protesté contre les conséquences de l’arrêt du trafic sur leur activité.

En plus de la réouverture du tramway, la circulation routière avait déjà repris sur le tronçon impacté. Une offre tarifaire spéciale est mise en place pour les automobilistes souhaitant stationner au parking Indigo, avec les deux premières heures gratuites jusqu’au 31 juillet.

Liens utile :



Arrêt des lignes de tramway : le déroulé des travaux rue de la République