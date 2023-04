Le groupe écologiste et pluriel-s se distingue légèrement de la majorité municipale marseillaise, dont il est pourtant issu, sur un sujet hautement sensible : la prolongation du tramway T2 vers les Catalans, qui irait de la rue de Rome jusqu’à la place du 4 septembre.

« Le groupe écologiste et pluriel-s et les élus écologistes considèrent que l’ensemble des projets inscrits au GIP transports (…) doivent être menés à bien sans obstacle et retard », écrivent ainsi dans un communiqué (voir l’intégralité ci-dessous) les élus Sébastien Barles, Aïcha Guedjali, Zoubida Meguenni et Etienne Tabbagh. Cette réaction intervient alors que la phase de concertation du projet est lancée depuis le 22 mars auprès des habitants du quartier.

Le groupe énumère plusieurs points positifs pour appuyer le projet, notamment la diminution des nuisances routières sur l’axe Puget-Corderie-Corse, la requalification des espaces publics pour un meilleur accès aux piétons, ou encore l’amélioration de la desserte de ces quartiers avec la mise en service d’un minibus au départ du terminus du tramway pour desservir les hauteurs du 7e.

Tramway des Catalans : les réserves des écologistes

Cette position affichée par le groupe des écologistes diffère sensiblement de celle tenue jusqu’alors par les autres élus du Printemps Marseillais, à commencer par la maire du 1/7 Sophie Camard. Cette dernière s’inquiète notamment d’un report de circulation sur le boulevard Charles Livon, et de difficultés d’accès au tunnel du Vieux-Port. De son côté, la présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence Martine Vassal s’est réjouie de ce soutien plutôt inattendu sur Twitter.

Mais pour les écologistes non plus, le tableau n’est pas tout blanc. L’adjoint à la transition écologique de la Ville de Marseille Sébastien Barles, co-signataire du communiqué, tempère d’ailleurs les propos de Martine Vassal, et clarifie sa position, toujours sur Twitter. Il réitère la priorité déjà affirmée par le maire de Marseille, et par l’État, de désenclaver les quartiers Nord, et souligne les réserves du groupe écologistes sur le tramway des Catalans.

Ces réserves son listées dans le communiqué. Le groupe réclame la préservation des arbres sur le tracé, la continuité et la sécurité des espaces cyclables (pointée du doigt par le collectif Vélos en ville), la place dévolue aux piétons, et la mise en place d’une navette en direction des collines d’Endoume, en compensation de la modification du réseau de bus qu’induit le nouveau tramway.

Cette dernière proposition était évoquée par Martine Vassal dans un entretien accordé à Gomet’ en septembre dernier. Enfin, les écologistes insistent sur la « réversibilité » du futur parking qui sera créé pour compenser la suppression du parking du cours Pierre Puget.

Document source : le communiqué du groupe écologiste et pluriel-s

