L’épidémie de Covid-19 a durement frappé l’économie régionale et les derniers chiffres sur les opérations de capital-investissement de la Métropole en témoignent. Sur le second semestre 2020, le montant levé par les entreprises est plus de deux fois inférieur à celui de 2019.

Cela fait maintenant un an que le monde est traversé par l’une des plus grosse crise jamais connues avec l’épidémie de Covid-19 qui paralyse l’économie. Si les états se mobilisent pour soutenir à bout de bras les entreprises face au virus, les sociétés de capital-investissement tentent également de garder le cap en continuant d’injecter du cash. Cependant, force est de constater que les investissements n’échappent pas à la morosité ambiante et ont été moins nombreux et moins importants l’an dernier.

Une remontée des opérations au second semestre

Pour ce nouveau baromètre, Gomet’ a recensé l’ensemble des opérations de levées de fonds communiquées par les entreprises et les fonds d’investissements sur les six derniers mois de l’année 2020. Premier constat, le montant global dépasse les chiffres du premier semestre qui avait été marqué par un coup d’arrêt presque total de deux mois lors du premier confinement des opérations. Au final, les entreprises de la métropole Aix-Marseille Provence ont levé 144,8 millions d’euros au cours du second semestre contre 84,5 millions d’euros pour la première moitié de l’année. Le nombre d’opérations reste pour sa part sensiblement le même avec 12 tours de table contre 13 sur le premier semestre. La hausse est dûe essentiellement aux 100 millions d’euros obtenus par l’opérateur d’énergies renouvelables marseillais CVE en septembre. Cette opération gonfle les chiffres du second semestre et rappelle que la situation reste bien en retrait des montants observés sur la même période de l’an dernier.

Le baromètre des levées de fonds Gomet’ – Crowe Ficorec – Région Sud Investissement



La rédaction de Gomet’ assure une veille quotidienne de l’actualité économique et financière du territoire dans la métropole Aix Marseille Provence, et plus largement dans la région Sud. En 2019, notre média a lancé le premier baromètre métropolitain des levées de fonds. Notre suivi au jour le jour de l’actualité a permis de proposer un tableau de bord inédit de l’état du marché du capital investissement sur notre territoire. Le domaine d’activités est stratégique pour la dynamique de l’économie, notamment pour les start-up en quête de financements. Nous sommes heureux de vous annoncer que notre initiative est désormais soutenue par deux partenaires, acteurs majeurs et engagés pour la réussite de l’écosystème régional : d’une part, le cabinet de conseils et d’expertises comptables Crowe Ficorec, et d’autre part, le fonds régional de co-investissement Région Sud Invest. Nous les remercions chaleureusement pour leur soutien et leur apport qui va permettre d’enrichir au fil du temps le Baromètre des levées de fonds Gomet’ – Crowe Ficorec – Région Sud Investissement.

Un vrai trou d’air comparé à 2019

Dans le baromètre du deuxième semestre 2019, Gomet’ avait révélé un exercice sans commune mesure avec celui de cette année. Le montant avait dépassé les 310 millions d’euros de juillet à fin décembre 2019, soit bien plus du double. Même chose sur le nombre d’opérations réalisées qui passe de 18 à 12. Cette comparaison montre bien l’impact sans précédent de la crise sanitaire sur l’activité du capital-investissement sur le territoire. Même le ticket moyen est en baisse. Il était de 17,2 millions d’euros au second semestre 2019 et chute à 12 millions d’euros sur la même période en 2020. D’ici quelques semaines, Gomet’ livrera une analyse plus détaillée en regroupant l’ensemble des données de cette année 2020 particulière. Globalement, le constat d’un net recul se confirme avec 229 millions d’euros levés au total l’an dernier, soit une baisse de près de 40% par rapport à 2019. Mais la tendance semble s’améliorer en ce début d’année 2021. En moins de deux mois, une dizaine d’opérations ont déjà été annoncées sur le territoire métropolitain. Un démarrage record qui laisse espérer un rattrapage dans le courant de l’année.