Le service de la formation professionnelle continue (SFPC) d’Aix-Marseille Université (AMU), basé à Aix-en-Provence, organise en partenariat avec la Région Sud sa journée portes-ouvertes de la formation professionnelle. L’événement se tiendra en version dématérialisée, en raison du covid-19, jeudi 10 juin. Cette deuxième édition aura pour thème « Accompagner la reconversion : comment la formation professionnelle contribue à l’acquisition de nouvelles compétences ». La crise du covid-19, selon AMU, « amènent aujourd’hui les salariés, tous les actifs à se questionner sur leur parcours professionnel et la trajectoire qu’ils souhaitent leur donner tout en prenant en compte leurs aspirations personnelles ». Cette journée portes ouvertes s’adresse donc à la fois à ces actifs qui envisagent une reconversion mais aussi aux autres acteurs qui les accompagnent : les entreprises, les employeurs, les DRH, ou encore les différents acteurs de l’emploi.

A 10h, Carine Bauer, directrice du SFPC, Julie Mariani, directrice du pôle accompagnement à la reprise d’études et à la validation des acquis, et Céline Bonnin, responsable communication et qualité, ouvriront la première conférence sur «la reconversion professionnelle, dispositifs, outils et implication des acteurs ».

L’après-midi, de 14h à 16h, se tiendra une table-ronde spécifiquement axée sur le thème « Handicap, formation, compétences. » Elle portera sur la prise en compte de la personne en situation de handicap en formation continue. Plusieurs intervenants prendront la parole : Hélène Patry-Heintz, chargée d’études et de développement – ressource handicap formation à l’Agefiph, Peggy Montero (directrice de FPM conseil), Sébastien Mavromatris et Chérifa David (Polytech), Laurence Bernard (SFPC), Céline Le Trilly (Cap emploi).

Journée portes ouvertes : des stands pour se renseigner sur les offres d’emploi et la formation continue

Il y aura également plusieurs stands de 10h à 17h, qui concerneront les différents dispositifs du service de formation professionnelle continue :

– Accueil, Information et Orientation Professionnelle – AIOP,

– Validation des Acquis de l’Expérience – VAE et Validation de l’Expérience Professionnelle VAP,

– Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires DAEU,

– Préparation aux concours Administratifs cat A et B,

– Formations courtes et sur Mesure,

– Bilan de Compétences.

Un autre stand présentera les offres de formation dans les établissements suivants :

– ALLSH Arts Lettres et Sciences Humaines

– IAE Institut d’Administration des Entreprises,

– IMPGT Institut de Management et de Gouvernance Territoriale,

– INSPE Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education,

– FDSP Faculté de Droit et Science Politique,

– FEG Faculté d’Economie et de Gestion,

– Polytech’ Ecole d’ingénieurs

– Faculté des Sciences

