A l’issue d’une balade en bateau dans les calanques de Marseille, vendredi 3 septembre, le président de la République a fait plusieurs annonces en préambule de son intervention au Congrès mondial de la nature. Il a notamment annoncé la tenue d’un One Ocean Summit – Sommet pour l’océan – qui devrait se tenir fin 2021 ou courant 2022 « à Paris ou dans une autre ville de l’Hexagone ». Cet événement « va consister à mettre les scientifiques, les acteurs économiques, les acteurs régionaux et les Nations unies autour de la table » a expliqué le chef de l’Etat. Il a réitéré cette promesse lors de son discours pour la cérémonie d’ouverture du Congrès mondial de la nature. « Nous voulons porter ce projet de bien public mondial qu’est l’océan », poursuit Emmanuel Macron.

« La France a une stratégie en matière de protection des océans, que nous voulons porter au niveau européen » a souligné Emmanuel Macron qui intervenait en fin d’après-midi vendredi 3 septembre, au terme de trois jours de visite à Marseille, lors de la cérémonie d’ouverture du Congrès mondial de la nature organisé par l’Union internationale pour la conservation de la nature. Avec plusieurs invités prestigieux (l’acteur américain Harrison Ford, le photographe franco-brésilien Sebastião Salgado, la présidente de la banque centrale Christine Lagarde…) répartis sur deux plateaux animés par la ministre Barbara Pompili, les participants ont pu au cours de la cérémonie apercevoir les grands enjeux du sommet de Marseille (voir notre suivi en direct).

Sur de nombreux points, le président de la République français a renvoyé à la présidence européenne pour faire avancer la cause de la nature, notamment sur le sujet sensible des pesticides mais aussi de la déforestation, la lutte contre l’artificialisation des terres et la pollution plastique en mer. « Il faut ajouter aux clauses climatiques des clauses liées à la biodiversité dans notre politique commerciale » a expliqué Emmanuel Macron. Une exigence partagée avec le président du Parlement européen Charles Michel présent également sur scène tout comme Frans Timmermans le vice-président de la commission européenne. La nécessité de rattraper le retard en matière de protection de la biodiversité par rapport à la cause climatique a été reconnue par tous les intervenants. Emmanuel Macron s’est engagé à développer d’ici à 2027 des zones de protection forte en Méditerranée pour atteindre 5% du littoral contre 0,2% aujourd’hui.

Le maire de Marseille, Benoît Payan, avait au-paravant prononçait un discours de bienvenue. Une occasion de dire les changements qu’il compte poursuivre en matière de transition écologique dans la ville. Benoît Payan a aussi demandé le classement de la rade de Marseille au patrimoine de l’Unesco et appel à l’instauration d’une zone de réglementation des émissions de polluants ECA en Méditerranée.

C’est l’acteur américain Harrison Ford, très engagé dans la cause écologique, qui a conclu la cérémonie, en appelant à ce que tout le monde se mette au travail.

“We are ambitious for perfect solutions, perfect policies, nobody’s got that luxury anymore, we got to get to work, we got to make things happen, we got to make it happen now”.



Actor and environmental activist Harrison Ford speaking at the opening ceremony of the #IUCNcongress. pic.twitter.com/G5j5JpMrF1