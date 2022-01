La société d’événementiel de Vincent Richet, gestionnaire de La Coque à Marseille, poursuit son expansion sur le territoire métropolitain. Après avoir récupéré en novembre dernier la gestion du Château des Baumes à Istres, VF Events – qui change de nom pour s’appeler One Xperience – s’apprête à s’implanter à Aix-en-Provence. Si Vincent Richet, contacté par Gomet’, ne souhaite pas dévoiler les détails de ce futur bâtiment, il révèle cependant qu’il s’agira d’un lieu dédié à l’innovation sur le modèle de La Coque et du Château des Baumes. La gestion des lieux a été remportée dans le cadre d’un marché public, précise aussi Vincent Richet, sans mentionner le nom de la collectivité mandataire.

Vincent Richet (crédit : DR / Sophie Bourgeix)

VF Events a été fondé en 2017 à l’occasion de la création de La Coque par Vincent Richet et son associé de l’époque, Fabien Sarrazin, qui ne fait plus partie de l’affaire aujourd’hui. « C’est un nom que nous avions trouvé rapidement en accolant nos initiales parce qu’il fallait monter une structure pour La Coque », se remémore Vincent Richet. Située à Marseille dans sur le périmètre d’Euromed, La Coque accueille les événements de la vie économique locale, mais pas que : elle propose également des service d’accompagnement des startup dans l’innovation, la formation et le numérique. Le changement de nom pour One Xperience vise à correspondre davantage au projet de développement de ce dispositif sur la Métropole.

Faire communiquer Aix-Marseille et Ouest-Provence sur l’innovation

« Le fait d’avoir trois lieux sur Marseille, Istres et Aix va donner du sens à la Métropole. L’idée est de faire communiquer les trois lieux sur les différentes innovations, de créer un lien entre eux », explique Vincent Richet. En novembre dernier, VF Events a remporté l’appel à manifestation d’intérêt pour l’exploitation du Château des Beaumes, à Istres. « Si l’architecture du bâtiment est complètement différente, le principe est similaire à celui de La Coque à Marseille : être un lieu phare de l’innovation, avec une approche plus approfondie de l’entrepreneuriat, car la Ville d’Istres nous l’a demandé », précise Vincent Richet.

Le lieu a également vocation à accueillir des événements. Si la crise sanitaire a limité leur tenue, plusieurs entreprises sont néanmoins déjà venues sur place, comme Transdev et le Club Ouest Provence. Vincent Richet espère voir l’activité du Château des Baumes décoller d’ici six à huit mois, d’autant que le château comprendra bientôt un showroom pour mettre en avant les innovations.

S’il reconnaît qu’Istres n’était pas le premier choix pour implanter un lieu consacré à l’innovation, aujourd’hui, le potentiel du territoire istréen apparaît clairement pour l’entrepreneur qui fustige le manque de coopération entre le territoire d’Aix-Marseille et celui d’Ouest Provence en termes d’innovation. « Les marseillais et les aixois ne s’y déplacent que très peu, alors que c’est un territoire où se développent les transports, l’armement et aujourd’hui le numérique. Finalement, l’opportunité, et le fait de remporter l’appel à manifestation d’intérêt nous a convaincu et nous trouvons un fort potentiel ici », explique-t-il. Avec ces trois sites, Vincent Richet entend insuffler une nouvelle dynamique de coopération entre les différents territoires de la métropole pour améliorer sa capacité de développement sur le numérique et l’innovation.

Liens utiles :



> Le site de la Coque

> La Coque veut devenir le lieu central de rencontres et d’expositions de l’innovation métropolitaine (1/2)

> L’actualité de la ville d’Istres dans notre rubrique dédiée