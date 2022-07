Share on Facebook

Share on Twitter

Nous vous annoncions au mois de mai dernier sur Gomet’ une opération de réhabilitation sur la rue Breteuil. Le projet se concrétise enfin et les travaux ont démarré depuis le 11 juillet. Objectif : apaiser cet axe (entre le cours Pierre Puget et la rue du Dr Escat) saturé de voitures en réduisant d’abord l’espace dédié aux véhicules, puis en créant une piste cyclable et en élargissant les trottoirs pour les piétons.

Mais avant d’en arriver à ces étapes, les travaux prévus jusqu’à fin août se concentrent sur une urgence : sécuriser les abords de l’école Breteuil avant la rentrée de septembre. En effet, la grogne des parents d’élèves de l’école, qui ont pointé du doigt l’insécurité de la sortie scolaire, a été l’élément déclencheur de ce projet initié par la mairie du 6/8 et mené conjointement avec la Métropole Aix-Marseille Provence.

Pour cette première phase de travaux, il est donc prévu que le trottoir soit dans un premier temps élargi au niveau de l’école. La mairie prévoit aussi l’implantation d’un arbre pour ombrager le parvis de l’école, l’installation de plateaux traversants pour contraindre les voitures à ralentir. Enfin, une première partie de la piste cyclable, dans le sens de la montée, sera également réalisée sur une portion allant du croisement Dragon / Breteuil à la synagogue. Elle sera ensuite prolongée à toute la rue dans la phase 2 des travaux, qui devrait intervenir avant la fin 2022. La mairie du 6/8 précise cependant que « la date reste à confirmer par la Métropole », compétente en matière de travaux de voirie.

La configuration actuelle du trottoir devant l’école Breteuil (crédit : JRG / Gomet’)

Rue Breteuil : la mairie rétropédale sur l’installation d’une piste cyclable bi-directionnelle

Cependant, la mairie de secteur a opéré un rétropédalage sur sa décision initiale de créer une piste cyclable bi-directionnelle dans la rue : cette piste sera finalement uniquement en sens montant. Un revirement qui intervient pour des questions de sécurité, explique la mairie de secteur, contactée par Gomet’ : « les piétons sont habitués à regarder dans le sens de circulation des voitures pour traverser : le fait de créer une piste en sens montant et descendant aurait pu les mettre en danger », nous explique-t-on.

Autre raison : l’inquiétude des commerçants quant à l’accès des camions de livraison. S’il est prévu que les places de stationnement de ces camions soient situées dans les rues adjacentes à Breteuil, la rue « sera trop étroite pour permettre à la fois la circulation des camions, des voitures et des bus » une fois réduite à une voie de circulation. En revanche, la mairie précise que cette piste sécurisée, bien qu’à sens unique, sera « large de deux mètres » et devrait être pleinement achevé « à la Toussaint. »

Pour ce qui est de la phase 2 des travaux, les trottoirs devraient être élargis « d’une trentaine de centimètres », soit l’espace correspondant à l’enlèvement des poteaux et barrières le long du trottoirs, explique la mairie. Les passages piétons devraient également être mis aux normes avec l’instauration de passages « bateau » pour faciliter la traversée des poussettes, personnes à mobilité réduite. En vertu de la loi LOM (loi d’orientation des mobilités), le stationnement automobile sera supprimé sur cinq mètres avant chaque passage piéton pour renforcer la visibilité aux croisements et protéger les piétons.

Liens utiles :



> Les explications sur le site de la mairie du 6/8

> Rue Breteuil : une piste cyclable bidirectionnelle en service d’ici la fin 2022

> Piste cyclable rue Breteuil : « Les travaux dès cet été » (Pierre Benarroche)

> Marseille : la mairie des 6e et 8e présente ses projets pour apaiser la rue Breteuil

> « Petits piétons » : un premier pas pour sécuriser les abords des écoles à Marseille

> Opération « Petits piétons » : les chauffards font de la résistance devant les écoles marseillaises