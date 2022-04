La mairie des 6e et 8e arrondissements tenue par Pierre Benarroche, maire sans étiquette issu du Printemps Marseillais, s’attaque à la rue Breteuil. Comme elle le constate en effet, c’est hélas pour ses habitants et ceux qui la fréquentent tous les jours de la semaine, l’une des rues les plus polluées de Marseille. Sa topographie, en pente continue depuis le Vieux-Port, en fait un lieu de ré-accélération permanent, au rythme des feux tricolores qui se succèdent jusqu’à son sommet. Bref, c’est le royaume des moteurs qui s’arrêtent et redémarrent au plus grand dam des résidents et des piétons, écoliers, collégiens et lycéens compris, cantonnés à des bouts de trottoirs où les automobiles et deux roues à moteur prennent allègrement leur aise.

La rue Breteuil part du Vieux-Port pour grimper jusqu’au pied de la colline de la colilne de Notre Dame de la Garde (Crédit Google map)

Rue Breteuil : sanctuariser les trottoirs, créer une pistes cyclable

Cette rue fait donc l’objet d’un projet d’apaisement porté par la mairie de secteur en collaboration avec la Métropole. Plusieurs scénarii seront présentés aux commerçants, associations, CIQ et habitants, « tous visant à sanctuariser les trottoirs, créer une piste cyclable, sécuriser les abords de l’école et apaiser la rue (vitesse, pollution).» Pour une fois, l’objectif de réalisation annoncé est très proche avec une une réalisation annoncée des travaux à l’été 2022.

La concertation doit se dérouler en deux étapes dans les locaux de la mairie de Bagatelle (125 rue du Commandant Rolland) : lundi 2 mai, à 9h avec les commerçants, représentants des CIQ et associations. « Une attention particulière sera portée aux besoins en places de livraison, notamment. » L’autre rendez-vous est fixé au lundi 9 mai à 18h30, avec toutes les habitantes, habitants, y compris usagers de la rue comme les parents d’élèves de l’école, pour aborder tous les aspects pratiques de l’apaisement de la rue.

Liens utiles :



> Le site de la mairie des 6e et 8 arrondissements

> L’actualité des mobilités à retrouver dans notre rubrique transport