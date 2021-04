Avec sept milliards d’euros de pertes estimées en 2020, le covid-19 aura coûté cher au tourisme local. Stations de skis fermées, fermeture des frontières, annulation des événements … En 2021, la Région Sud et le comité régional de tourisme (CRT) semblent déterminés à ne pas revivre le même scénario. Ce lundi 19 avril, le président de Région Renaud Muselier et François de Canson, président du CRT Provence-Alpes-Côte-d’Azur ont dévoilé les grandes lignes de leur plan de relance du tourisme.

Miser sur une clientèle française, retrouver progressivement une clientèle internationale

En 2021 encore, les Français privilégieront probablement les déplacements entre régions pour leurs vacances. C’est pourquoi le dispositif mis en place par la Région vise principalement une clientèle française, qui a permis de limiter les dégâts l’an passé, permettant d’assurer une augmentation – inespérée dans le contexte du covid-19 – de 19,3% de la fréquentation hôtelière dans le Sud en juillet-août. Un choix opposé aux années précédentes, pour lesquelles les CRT avaient plutôt misé sur une clientèle internationale, plus rentable pour l’économie régionale.

Concrètement, l’opération séduction de cette clientèle inter-régionale se matérialise par une vaste campagne de communication déployée par la Région et les CRT, notamment via des spots publicitaires diffusés en partenariat avec des chaînes de radio et télévision pour promouvoir chacun des six départements et mettre en avant les paysages locaux.

Néanmoins, la clientèle étrangère n’est pas laissée de côté : conjointement à douze autres régions, le CRT s’engage dans la campagne #ExploreFrance, coconstruite avec Atout France, et à laquelle la Région Sud contribue à hauteur de 1 million d’euros. Les pays européens où sera déployée cette campagne devront être dans une situation sanitaire stable. « Nous n’avons pas de boule de cristal, cela dépendra de l’ouverture des frontières européennes », a spécifié François de Canson.

Une incertitude persistante de l’évolution de la situation sanitaire

La réussite de la campagne est néanmoins conditionnée à l’évolution de la crise. « Je ne suis pas très inquiet pour la saison, les gens ont besoin de vacances. Ils sont venus l’an dernier car nous leur avons proposé un protocole sanitaire sécurisant », a tenu à rassurer le président du CRT. Pourtant, plus de deux semaines après le nouveau reconfinement, le nombre de patients en réanimation continue de croître dans la région, et le taux d’incidence dépasse toujours le seuil d’alerte, fixé à 250 personnes contaminées pour 100 000 habitants. Les acteurs du tourisme misent donc fortement sur l’accélération de la vaccination d’ici l’été, seul lueur d’espoir pour ne pas revivre les saisons touristiques précédentes. Malgré l’incertitude du déconfinement, la Région espère une réouverture des musées dès la mi-mai ou encore la tenue de festivals.

Paradoxalement, un trop fort engouement pour la Région risquerait de causer des problèmes de fréquentation inégale en son sein, voire de surfréquentation dans certains lieux, à l’instar du site des calanques dans les Bouches-du-Rhône. Pour lutter contre ce phénomène, le dispositif de la Région et le CRT prévoit notamment le renouvellement de son partenariat avec l’application Waze, pour indiquer les zones de trafic intense. L’objectif est également de proposer des circuits alternatifs, moins connus des visiteurs.

Liens utiles :



> À deux mois de l’été, quelles solutions pour faciliter l’accès aux calanques ?

> La Région Sud appelle Air France à maintenir ses bases de Marseille et Nice