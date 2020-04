Share on Facebook

Encore un détour par l’Asie, avec Elise Blanc, qui se trouve confinée dans la petite ville côtière d’Ao Nang, au sud de la Thaïlande. « Je suis arrivée en Thaïlande le 21 mars, juste avant la fermeture des frontières », raconte celle pour qui le coronavirus aura stoppé un voyage à travers l’Asie du Sud-Est entrepris depuis huit mois.

Avant de se confiner pour de bon dans une province de carte postale désormais désertée par les touristes, Elise a voyagé au rythme de la propagation du coronavirus, parcourant le Vietnam, le Cambodge, pour atterrir finalement en Thaïlande, où « les infrastructures de santé sont meilleures ».

« Il y a des villes entièrement confinées, comme Bangkok ou Pukhet » explique-t-elle, tandis que « un couvre-feu de 20 heures à 5 heures du matin, dans tout le pays », s’applique. En revanche, à Ao Nang, « on peut encore circuler, les plages sont ouvertes » nous dit Elise, s’estimant chanceuse malgré la solitude et l’éloignement de la France. Même si pour le moment, elle a fait le choix de ne pas être rapatriée, la crise sanitaire mondiale liée au coronavirus compromet gravement la suite de son voyage, qui devait se prolonger trois mois de plus.

Les escales de notre voyage #fenetresurlemonde :



