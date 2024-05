Share on Facebook

Les services municipaux de la ville d’Arles (13), accompagnés de plus d’une trentaine de partenaires, se mobiliseront les 11 et 12 mai prochains pour organiser une série d’animations autour du relais de la flamme olympique. Cet événement, prévu le dimanche 12 mai dans la commune est soutenu par le département des Bouches-du-Rhône. Patrick de Carolis, maire d’Arles, et Sibylle Laugier-Sérisanis, adjointe au Sport, ont présenté le programme des festivités le 18 avril, à l’hôtel de ville.

24 relayeurs de la flamme olympique à Arles

La ville annonce que 24 relayeurs auront l’honneur de porter la flamme olympique à Arles. Parmi eux, quatre Arlésiens : Mickaël Pignolo, champion d’Europe de kick-boxing, Stéphanie Mariage, médaillée paralympique de tennis de table, Nancy Garcia, championne de karaté, ainsi que Marc Traverso, enseignant et co-entraîneur du Rugby club Arlésien.

Le nom d’un cinquième relayeur est également confirmé : Laurent Tillie, entraîneur de l’équipe de France de volleyball, qui a remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo, en 2020. Il sera accompagné d’une délégation composée d’une vingtaine de représentants de la Fédération française de volleyball. Parmi eux, Thomas Draghici, à la fois manager général du Volley-ball Arlésien et président de l’Office des sports de la ville.

Laurent Tillie, l’un des 24 relayeurs de la flamme olympique à Arles. Crédit photo : Fédération française de volley-ball

Arles fête la flamme olympique : feu d’artifices et flashmob

Pour célébrer cet événement historique, les habitants d’Arles sont conviés à découvrir et à participer à une variété d’activités, telles que le saut à la perche, la boxe, l’escalade ou encore le rugby. Samedi 11 mai, entre 11h et 18h, des démonstrations de sports olympiques antiques et des combats de gladiateurs seront organisés par Acta, une société spécialisée dans la reconstitution historique, au sein de l’amphithéâtre d’Arles. À 21h15, un spectacle de feu d’artifices, élaboré par la compagnie La joyeuse gravité sera aussi présenté.

Le lendemain, plusieurs parcours seront proposés au musée départemental Arles Antique, de 9h30 à 19h, mettant en lumière les sports de l’Antiquité et leurs liens avec les disciplines des Jeux olympiques modernes. Un flashmob géant est organisé pour interpréter la danse emblématique des Jeux Paris 2024, à 14h45 au boulevard des Lices.

Zoom sur le nombre de torches Paris 2024 et de porteurs de la flamme olympiques. Crédit photo : Arles info.

Le convoi des relayeurs prendra son départ depuis le parvis du Musée départemental Arles Antique, vers 18h20. Il traversera ensuite le centre-ville d’Arles pour atteindre le site de célébration, situé au quai-du-8-Mai, à 19h20.

Les festivités se poursuivront avec un dj set de Kavinsky, place de la République, à 20h30. Arles aura ainsi l’honneur d’être l’une des 65 villes étapes du parcours de la flamme olympique, dans son périple entre la Grèce et Paris. La flamme a entamé son voyage depuis le port d’Athènes, le 27 avril et arrivera à Marseille mercredi 8 mai à bord du Belem.

Parcours et sites d’animations relais de la flamme olympique. Crédit photo : Ville Arles.

