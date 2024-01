Chaque année Art-o-rama met en avant des jeunes artistes diplômés des écoles de la région et participe à leur professionnalisation et leur visibilité grâce au Prix Région Sud Art. Quatre artistes sont sélectionnés par un commissaire d’exposition afin de présenter leur travail sur la section Showroom du salon qui se déroule chaque année fin août à Marseille.



L’artiste lauréat désigné par le vote des galeristes et éditeurs participants au salon sera exposé dans la section principale d’Art-o-rama à la suite d’une résidence de deux mois à Moly-Sabata – Fondation Albert Gleizes. Il ou elle recevra en outre une bourse de 2000 euros et un catalogue sera publié. Les trois artistes non lauréats bénéficieront d’un programme de résidence auprès du Centre d’arts plastiques Fernand Léger de Port-de-Bouc, du Centre d’art contemporain de Châteauvert et de Voyons-voir, art contemporain et territoire.

Le commissaire du Prix Région Sud Art 2024 est Francesco Tenaglia. Francesco Tenaglia enseigne la critique et la théorie de l’art à Bauer et à la Nuova Accademia delle Belle Arti (NABA) à Milan. Il est commissaire d’exposition indépendant et cofondateur et directeur artistique de l’espace d’exposition Sgomento Zurigo, basé à Zurich. Ses écrits ont été publiés dans diverses publications, notamment Flash Art, Frieze, ArtReview, Mousse (où il a été rédacteur en chef) et Spike (où il occupe le poste de rédacteur en chef adjoint).

En 2022 Art-o-rama a également mis en place le Prix Région Sud Design, ouvert aux designers diplômés depuis 5 ans maximum et ayant réalisé une partie de leurs études dans la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, ou y résidant. Les designers sélectionnés par un commissaire seront montrés dans un espace dédié sur Art-o-rama. Le·la lauré·ate sera choisi·e au moment du salon par un jury de professionnels et bénéficiera d’une bourse de 2000 euros, d’un espace d’exposition spécifique durant la prochaine édition d’Art-o-rama, d’une collaboration avec le Centre Wallonie Bruxelles et le Design Museum Brussels.

Le commissaire du Prix Région Sud Design 2024 est Ghassan Salameh. Ghassan Salameh, commissaire trilingue en design, consultant créatif et facilitateur culturel, est titulaire d’une maîtrise en European Design Labs de l’IED-Madrid. Actuellement basé à Marseille, il est le fondateur de “Madar.design”, une agence culturelle dédiée à offrir des opportunités de diffusion aux créatifs et aux artistes en proposant des formats de représentation non conventionnels. Sa pratique autodidacte se concentre sur la programmation culturelle et la curation en design, en architecture, en urbanisme, en interventions dans l’espace public, en recherche en design transdisciplinaire souligne Art-o-rama qui présente l’appel à candidature dans un communiqué.

Informations pratiques pour candidater avant le 29 février



Pour candidater, il faut transmettre par email à contact@art-o-rama.fr un dossier format pdf de 15 pages maximum en précisant votre participation au Prix Région Sud Design ou Art avant le 29 février 2024. Le dossier devra comprendre :

– une biographie

– une présentation de votre pratique

– des images légendées

Art-o-rama précise que pour la section design, Ghassan Salameh portera attention aux designers qui considèrent leur pratique comme leur profession ou qui souhaitent faire progresser et développer leur carrière dans une perspective centrée sur le design et les métiers d’arts. De plus, le commissaire sera attentif aux candidats conscients de l’impact écologique de leur production, adoptant une démarche de travail centrée autour du design responsable.



