Il ne s’attendait pas à un tel soutien. Jean-Xavier Duhart, citoyen d’Aix-en-Provence et écrivain engagé pour la cause animale, a récemment lancé une pétition en ligne intitulée « Sauvons les hérissons, biodiversité en danger ». Soutenue par des personnalités politiques comme Yannick Jadot, Delphine Batho ou encore Jack Lang, et relayée par de nombreux médias nationaux, elle vient de franchir le cap des 250 000 signatures – soit l’équivalent du nombre d’habitants d’une ville comme Bordeaux.



Il faut dire que la situation actuelle a de quoi alerter; et pousse à la mobilisation. « Les statistiques sont formelles, alerte l’auteur du manifeste, depuis les années 1950, les populations de hérissons sont passées d’environ trente millions à moins d’un million à cause de l’agriculture chimique industrielle ». Pire encore, selon lui, l’animal pourrait tout simplement disparaître dès 2025. Les hérissons ont d’ailleurs été classés, en 2020, par la Grande-Bretagne, sur la liste rouge des espèces en danger. Jean-Xavier Duhart demande plus de centres d’accueil spécialisés.



Dans sa lettre adressée à la fois au Président de la République, Emmanuel Macron, au ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, ainsi qu’à Bérangère Couillard, la secrétaire d’État en charge de l’Écologie, l’auteur Jean-Xavier Duhart demande à l’État d’adopter un nouvel arrêté de sauvegarde “Écocitoyen Hérisson”. Ce statut serait attribué à celles et ceux qui recueillent les hérissons. Il permettrait selon lui « la création de nombreux réseaux de citoyens bénévoles, un moyen simple et gratuit qui sauve des dizaines de milliers de hérissons, tout en sensibilisant la population à la biodiversité ».

