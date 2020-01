Share on Facebook

La mobilisation des avocats bat son plein contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement d’Edouard Philippe. Après avoir manifesté leur colère jeudi dernier à Aix-en-Provence, en perturbant la cérémonie des vœux d’Anne-Laurence Petel et celle de Jean-Marc Zulesi (députés LREM des Bouches-du-Rhône) scotchs sur la bouche et pancarte à la main, la profession prépare une autre opération de grande ampleur à Marseille, prévue pour le mercredi 29 janvier au soir.

Et c’est un symbole de la cité phocéenne qu’ils auraient choisi de démontrer leur colère. Alors que l’Olympique de Marseille recevra Strasbourg dans le cadre des huitièmes de finale de la coupe de France de football, 500 avocats de la cité phocéenne auraient prévu de prendre place en tribune, robe rouge sur eux. Un cortège qui risque de ne pas passer inaperçu dans les travées du stade, plus habitué aux écharpes bleues et blanches du club. Le droit dans le but…

