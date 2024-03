A l’occasion de la nouvelle édition de Babel Minots (12 au 23 mars), Gomet’ a interviewé le directeur de ce festival de musique, Mehdi Haddjeri, à la tête l’équipe du Nomad’, à l’initiative du festival. En cette année anniversaire et d’Olympiade, Babel Minots met à l’honneur les luttes pour le respect des droits individuels et collectifs.

Extraits de la programmation (Crédit Bal Minots)

Pouvez-vous nous présenter le festival Babel Minots et son objectif principal en termes d’éducation artistique et culturelle pour les enfants et les jeunes ?

Mehdi Haddjeri : Babel Minots est un festival atypique et artistique, il est basé sur plusieurs grands volets : la rencontre avec des professionnels, la transmission artistique et de la passion, du spectacle scolaire, le développement du milieu artistique et culturel dans tout le territoire national. L’objectif est de démocratiser la culture de l’art principalement par le biais de la musique, notre spécialité, pour les enfants et jeunes de 0 à 18 ans.

Quelles sont les principales nouveautés ou initiatives de nouvelle édition ?

M.H. Cela fait 10 ans que l’’on a créé ce festival. Il y a de plus en plus de partenariats, de plus en plus de spectacles et de plus en plus d’endroits différents dans lesquels nous nous produisons. On aimerait organiser une boum à la Friche Belle de Mai. On est sollicité dans beaucoup d’autres grandes villes françaises qui veulent dupliquer le festival, c’est le cas de villes comme Nancy, Lille, Lyon, Toulouse. On a même déjà fait une édition Babel môme en Île de France.

Mehdi Haddjeri (au centre debout) et l’équipe de Babel Minotos, à la tête l’équipe du Nomad’ (crédit Babel Minots)

Pouvez-vous nous parler des projets futurs du festival Babel Minots et de la manière dont vous envisagez de continuer à promouvoir l’accès à la culture et à l’art pour les enfants et les jeunes dans les années à venir ?

M.H. Nous avons comme projet de créer un pôle de musique afin d’initier le plus de jeunes au monde de la musique. Cela se ferait avec l’aide de la Ville de Marseille. Ce serait une première en France. On aimerait aussi concevoir encore plus de chorales. Nous avons déjà réalisé le concept de la Cité des Minots qui depuis huit ans, permet la création de contenus artistiques par des enfants avec l’aide d’artistes. C’est plutôt super motivant, c’est un projet moteur et une initiative grandissante.

Lien utile :

La programmation de Babel Minots 2024