Martine Vassal, candidate Les Républicains aux municipales à Marseille, actuelle présidente du département des Bouches-du-Rhône et de la Métropole Aix Marseille Provence a été testée positive révèle Le Figaro ce mardi 17 mars. Selon la même source Martine Vassal est hospitalisée depuis ce mardi matin à l’Institut hospitalier universitaire Méditerranée infection, près de la Timone.

« Elle est placée au sein du service dirigé par le professeur Didier Raoult qui d’ailleurs travaille sur un traitement à la chloroquine. Elle est pour l’instant en observation pendant cinq jours » affirme France Bleu Provence qui reprend l’information.

L’élue reste « sereine » et « confiante » selon Le Figaro qui cite des proches. « La présidente du département des Bouches-du-Rhône et de la métropole, continue à suivre de près toutes les mesures mises en œuvre au niveau territorial par les autorités. »

Hier soir dans un communiqué Martine Vassal s’était notamment réjouie de la décision d’Emmanuel Macron de reporter le second tour des municipales. « C’est une mesure sage et responsable face à l’ampleur de la crise sanitaire historiquement grave que traverse la France tout entière » déclarait-elle dans un communiqué, avant de poursuivre : « Nous devons tout mettre en œuvre pour protéger nos concitoyens et freiner la propagation du coronavirus Covid-19 dans notre pays. Cela passe par des sacrifices et une profonde modification de nos habitudes. »

Plusieurs personnalités politiques sont atteintes par coronavirus dont les ministres Frank Rester et Brune Poirson, le maire de Nice Christian Estrosi ou encore le député des Bouches-du-Rhône, Guy Teissier.